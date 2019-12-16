Ünlüler kış sezonunu açtı
Palandöken'deki Sway Hotels, “Yapı Kredi Winter Escape” ile yeni sezonu açtı. Yapı Kredi ana sponsorluğunda ve Mercedes-Benz X-Class marka iş birliğiyle gerçekleşen sezon açılış partisine cemiyet ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra, sanat dünyası, magazin dünyasının ünlü isimleri ve influencer’lar da katıldı.
Yapı Kredi Winter Escape sezon açılış partisi, Deniz Sipahi’nin canlı performansıyla davetlilere keyifli anlar yaşattı. Ayrıca DJ Andreas Moles, Tai the Percussionist ve DJ David Şaboy eğlencenin zirveye çıktığı partileri ateşlediler.
Burcu Esmersoy
College Engagement Marketing Agency organizasyonu ile Sway Hotels’te gerçekleştirilen açılış partisinde müzik ve eğlencenin yanı sıra, zirvede barbekü partisi, gastronomik ve lifestyle deneyimlerin tadını çıkaran misafirler kış sezonunu açtılar. Ayrıca Türkiye Kayak Federasyonu ana sponsoru olan Milka da etkinlik boyunca çikolatalarını ikram etti.
Ezgi Avcı
Davetliler off-road pistinde Mercedes-Benz X-Class’ı da deneyimledi.
Ivana Sert
Yapı Kredi Winter Escape’e katılan ünlü isimler arasında; Eda Kosif, İpek Varol, Javier-Hilal Kosif Piles, Kerem-Aslı Hotiç Türker, Berrin Ak, Gülgün Çavuşoğlu, Deniz Özkök, Yasemin Berkman-Yılmaz Manisalı, Burcu Esmersoy, Pınar Altuğ-Yağmur Atacan, Ivana Sert, Serenay Aktaş, Tuğba Melis Türk, Asuman Dabak, Serhan Onat, Gizem-Arda Zor, Can-Polen Atay vardı.
Pınar-Su-Yağmur Atacan
Serenay Aktaş
Serenay Aktaş, Burcu Esmersoy, Asuman Dabak, Pınar Altuğ Atacan, Yağmur Atacan