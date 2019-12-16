Ünlüler kış sezonunu açtı

Yapı Kredi Winter Escape sezon açılış partisi, Deniz Sipahi’nin canlı performansıyla davetlilere keyifli anlar yaşattı. Ayrıca DJ Andreas Moles, Tai the Percussionist ve DJ David Şaboy eğlencenin zirveye çıktığı partileri ateşlediler.

Burcu Esmersoy





College Engagement Marketing Agency organizasyonu ile Sway Hotels’te gerçekleştirilen açılış partisinde müzik ve eğlencenin yanı sıra, zirvede barbekü partisi, gastronomik ve lifestyle deneyimlerin tadını çıkaran misafirler kış sezonunu açtılar. Ayrıca Türkiye Kayak Federasyonu ana sponsoru olan Milka da etkinlik boyunca çikolatalarını ikram etti.

Ezgi Avcı

Davetliler off-road pistinde Mercedes-Benz X-Class’ı da deneyimledi.





Ivana Sert

Yapı Kredi Winter Escape’e katılan ünlü isimler arasında; Eda Kosif, İpek Varol, Javier-Hilal Kosif Piles, Kerem-Aslı Hotiç Türker, Berrin Ak, Gülgün Çavuşoğlu, Deniz Özkök, Yasemin Berkman-Yılmaz Manisalı, Burcu Esmersoy, Pınar Altuğ-Yağmur Atacan, Ivana Sert, Serenay Aktaş, Tuğba Melis Türk, Asuman Dabak, Serhan Onat, Gizem-Arda Zor, Can-Polen Atay vardı.





Pınar-Su-Yağmur Atacan





Serenay Aktaş







