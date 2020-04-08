Ünlüler online derse başladı
Karantinayı fırsata çeviren ünlüler evde kaldıkları süre içinde öğrenci oldu. Online aldıkları derslerle bakın neler öğreniyorlar...
08 Nisan 2020, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Karantinada olan ünlü isimler kendilerini eğitime verdi. Kimi resim dersi alırken kimi de mücevher tasarımı dersi alıyor. İşte online eğitim alan isimler ve aldıkları dersler...
- Türkiye güzeli Şevval Şahin haftanın 4 günü bir atölyenin online başlattığı resim dersine katılıyor.
- Aleyna Tilki astrolojiye merak sardı. Bir astrologdan yıldız haritası çıkarmayı öğreniyor.
- Ezgi Mola flüt, Enis Arıkan gitar dersleri alıyor.
- İngilizce ve Çince bilen Ayşe Kucuroğlu, İtalyanca derslere başladı.
- Can Yaman, her gün 1 saat İspanyolca online derste.
- Fadik Sevin Atasoy her sabah hocasına bağlanıp modern dans yapıyor.
- Gülşah Saraçoğlu bir kuyumcudan ders alarak 3 haftadır mücevher tasarımında ilerlemiş.
- Hande Ataizi sevgilisi Dinç Aydoğdu ve bir kitle iletişim uzmanından sosyal medyayı doğru, etkin kullanma tüyoları alıyor.