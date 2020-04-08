Magazin Ünlüler online derse başladı

Ünlüler online derse başladı

Magazin

Ünlüler online derse başladı

Karantinayı fırsata çeviren ünlüler evde kaldıkları süre içinde öğrenci oldu. Online aldıkları derslerle bakın neler öğreniyorlar...

08 Nisan 2020, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Karantinada olan ünlü isimler kendilerini eğitime verdi. Kimi resim dersi alırken kimi de mücevher tasarımı dersi alıyor. İşte online eğitim alan isimler ve aldıkları dersler...

  • Türkiye güzeli Şevval Şahin haftanın 4 günü bir atölyenin online başlattığı resim dersine katılıyor.
  • Aleyna Tilki astrolojiye merak sardı. Bir astrologdan yıldız haritası çıkarmayı öğreniyor.
  • Ezgi Mola flüt, Enis Arıkan gitar dersleri alıyor.

  • İngilizce ve Çince bilen Ayşe Kucuroğlu, İtalyanca derslere başladı.
  • Can Yaman, her gün 1 saat İspanyolca online derste.

  • Fadik Sevin Atasoy her sabah hocasına bağlanıp modern dans yapıyor.
  • Gülşah Saraçoğlu bir kuyumcudan ders alarak 3 haftadır mücevher tasarımında ilerlemiş.
  • Hande Ataizi sevgilisi Dinç Aydoğdu ve bir kitle iletişim uzmanından sosyal medyayı doğru, etkin kullanma tüyoları alıyor.

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