StakeTheWeb adlı bir OpenSea kullanıcısının izinsiz bir şekilde influencar ve YouTuber'ları görüntülerini NFT şeklinde sattığı ortaya çıktı. YouTube oyun kanalı sahipleri Jim Sterling ve Caddicarus, bu NFT koleksiyonuna dahil edilen ünlülerden birkaçı.

Bu NFT setleri OpenSea tarafından kaldırılmış olsa da bazı influencer’ları içeren NFT’ler sitede hala duruyor. NFT’ler, içerdiği influencer veya YouTuber’ın YouTube kanal adresini barındıran benzersiz bir URL de içeriyor.

Santa Monica Studios'tan Alanah Pearce, bir tweet’inde cinsel içerikli bir derginin kapağına yüzünün yerleştirildiği görselin NFT olarak satışa çıkarıldığını belirtti. Adult Erotic Arts hesabının photoshop’lu ünlüleri içeren NFT’leri satışa koyduğu bildirildi. OpenSea ise bu hesabı şu an sildi.

OpenSea konu hakkında, "Bu amaçla NFT'leri listeden çıkarma ve bazı durumlarda intihal içerik kullanarak satmak politikamıza aykırıdır. Topluluğumuzu ve üreticilerimizi korumak ve güçlendirmek ve daha hızlı hareket edebilmek için çabalarımızı müşteri desteği, güvenlik ve site bütünlüğü üzerinde aktif olarak genişletiyoruz" dedi.



