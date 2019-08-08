Ünlülerin desteklediği Cyntoia Brown davasında sürpriz

Kendisini istismar eden erkeği 14 yaşındayken öldüren Cyntoia Brown, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Davada çok önemli bir gelişme yaşandı.

Dul bir annenin tek kızı Cyntoia, annesinin uyuşturucu ve alkol bağımlılığından dolayı evlat edinildi. Kısa sürede evden kaçan genç kız kendisine tecavüz eden ve para karşılığı satan bir kadın simsarının eline düştü.

2004 yılında ise 43 yaşındaki Johnny Allen ile tanıştı, para karşılığı cinsel ilişkiye girdi ve bu kişi ile yaşamaya başladı.

Brown, mahkemedeki savunmasında Johnny Allen'in, cinsel saldırıda bulunduğunu ve kendisini öldürmesinden korktuğu için onu vurduğunu söyledi.

Fakat mahkeme John Allen'ın vurulduğu sırada uyuduğunu ve genç kızın evden kaçarken maktulün parasını, silahını ve arabasını almasından dolayı durumda meşru müdafaa olmadığına kanaat getirdi.

Yargılandığı sırada sadece 14 yaşında olan Brown'un dosyası bir çocuk mahkemesi yerine normal bir mahkeme tarafından incelendi. Ömür boyu hapis cezası da Brown'un yaşı göz önünde bulundurulmadan alındı.

Tenessee eyalet yasalarına göre Brown'un hakim karşısına yeniden çıkma hakkını kazanması için 2055 yılına kadar hapis yatması gerekiyordu. Fakat ünlülerin destek olduğu kampanyalar işe yaradı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ömür boyu hapis cezasına çarptırılan kadına af çıktı. Adam öldürmekten 15 yıldır hapis yatan Cyntoia Brown, Tenessee eyaletinde serbest bırakıldı.

Brown 2004'te 43 yaşındaki Johnny Allen adlı bir emlakçıyı öldürmek suçundan sadece 14 yaşındayken çocuk mahkemesi yerine normal bir mahkemede yargılanmıştı. 2006'da sona eren davada 16 yaşındaki Brown kasıtlı adam öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Brown savunmasında cinayeti işleme nedenini maktulün kendisini 'köle' olarak kullanmasını göstermişti. Fakat bu iddiası mahkemenin kararını değiştirmeye yetmedi.

Hapis cezası sırasında liseyi bitirmeyi başaran Brown ise sosyal medya üzerinden yardım çağrılarında bulundu.

Bu 'çığlığa' Amerikan jet sosyetesinin önde gelen isimlerinden Kim Kardashian ve şarkıcı Rihanna, olmak üzere birçok ünlü kulak kesildi.

Bir yandan Brown'un affedilmesi için kampanya başlatılırken diğer yandan genç kadının başından geçenler 2011'de bir belgesele konu oldu.

Genç kadın, "Tüm bu süre boyunca Tanrım en büyük destekçimdi. Onsuz bunu başarmam mümkün değildi." şeklinde açıklamada bulunmuştu. Ve dünyanın takip ettiği, ünlülerin destek kampanyaları verdiği olayda o önemli an geldi.

31 yaşındaki Brown, Tennessee Hapishanesi'nden sabah saatlerinde özgürlüğe ilk adımını attı.

Brown'ın hikayesi, ABD'de bir yargı reformu talebini gündeme getirdi.

Brown 10 yıl boyunca şartlı tahliye yasalarına uygun hareket edecek. İş bulup normal bir hayat kurmaya çalışacak. Brown, kendisi gibi içeride yatan kadın mahkumlara destek olmaya çalışıyor.

Dava boyunca Kim Kardashian ve Rihanna olayın takipçisi olup büyük yankı uyandırmışlardı.