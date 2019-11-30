Ece Sükan’dan Gökhan Türkmen’e kadar 14 yıldız ismin fotoğrafını çekti. Bir de sergi açtı. Ünlülerin ‘En Büyük Hastalıkları’ ise herkesi şaşırttı.

'Allah başka dert keder vermesin'

Bade İşçil’in ‘Su’, Ebru Şahin’in ‘Şarkı Söylemek’ gibi hastalıklarını duyanlar “Allah başka dert keder vermesin” demekten kendilerini alamadı.

■ Danla Bilic: PORSELEN TABAKLAR

■ Bennu Gerede: DOĞA

■ Burak Yörük: YENİ YERLER KEŞFETMEK

■ Hazal Filiz Küçükköse: ÇİÇEKLER

■ Ali Yağcı: EKSTREM SPORLAR

■ Zeynep Bastık: SEVGİ

■ Reynmen: BIÇAKLAR

■ Kubilay Aka: KAHVE

■ Ece Sükan: SEHAYAT ETMEK

■ Tuba Ünsal: SANAT

■ Derya Uluğ: FUTBOL

■ Gökhan Türkmen: ŞAPKALAR