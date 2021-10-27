Etkinlik Rehberi Uno ile çıkarma yapıyorum | Çocuklar için oyunlar

Uno ile çıkarma yapıyorum | Çocuklar için oyunlar

Etkinlik Rehberi

Uno ile çıkarma yapıyorum | Çocuklar için oyunlar

Bu oyunla çocuğunuzun sayısal zekasının gelişimine katkı sağlayacaksınız. Oyun kartları bir başka amaçla kullanıldığı için çocuğunuzun yaratıcılığını destekleyebilirsiniz. + 5 Yaş

27 Ekim 2021, Çarşamba 11:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

MALZEMELER

  • Uno kartları
  • Küçük not kağıtları
  • Kalem

NASIL OYNANIR?

İlk olarak çocuğunuzla birlikte not kağıtları üzerine eksi ve eşittir işaretleri çiziniz. Sonrasında hem bunları hem de Uno kartlarını kullanarak masa üzerine birkaç tane çıkarma işlemi oluşturunuz. Fakat sonuç kısmını boş bırakınız. Çocuğunuzdan çıkarma işlemlerinin doğru sonucu olan Uno kartlarını işlemlerin sonlarına yerleştirmesini isteyiniz.

İlgili Haberler
Doğru rulodan geçirUno kartları ile toplama öğreniyorum | Çocuklar için oyunlar


Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Havanın kasvetini dağıtacak etkinlikler
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Annebebelist
Bebeğinize kitap okuyunca ne olur?
Annebebelist
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Doğru rulodan geçir