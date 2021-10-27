Uno ile çıkarma yapıyorum | Çocuklar için oyunlar

MALZEMELER

Uno kartları

Küçük not kağıtları

Kalem

NASIL OYNANIR?

İlk olarak çocuğunuzla birlikte not kağıtları üzerine eksi ve eşittir işaretleri çiziniz. Sonrasında hem bunları hem de Uno kartlarını kullanarak masa üzerine birkaç tane çıkarma işlemi oluşturunuz. Fakat sonuç kısmını boş bırakınız. Çocuğunuzdan çıkarma işlemlerinin doğru sonucu olan Uno kartlarını işlemlerin sonlarına yerleştirmesini isteyiniz.



