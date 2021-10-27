Uno ile çıkarma yapıyorum | Çocuklar için oyunlar
Bu oyunla çocuğunuzun sayısal zekasının gelişimine katkı sağlayacaksınız. Oyun kartları bir başka amaçla kullanıldığı için çocuğunuzun yaratıcılığını destekleyebilirsiniz. + 5 Yaş
27 Ekim 2021, Çarşamba 11:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MALZEMELER
- Uno kartları
- Küçük not kağıtları
- Kalem
NASIL OYNANIR?
İlk olarak çocuğunuzla birlikte not kağıtları üzerine eksi ve eşittir işaretleri çiziniz. Sonrasında hem bunları hem de Uno kartlarını kullanarak masa üzerine birkaç tane çıkarma işlemi oluşturunuz. Fakat sonuç kısmını boş bırakınız. Çocuğunuzdan çıkarma işlemlerinin doğru sonucu olan Uno kartlarını işlemlerin sonlarına yerleştirmesini isteyiniz.
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