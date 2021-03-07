Uraz Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataç'a olan aşkını ilan etti
Oyuncular Uraz Kaygılaroğlu ve Berrak Tüzünataç’ın aşk yaşadığı dedikodusu doğru çıktı.
07 Mart 2021, Pazar 08:43 Son Güncelleme:
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Kaygılaroğlu’nun “Uyanmam” adlı şarkıyı Instagram’da Tüzünataç’ı etiketleyerek paylaşması, aşkını ilan ettiği şeklinde yorumlandı. Şarkının sözleri şöyle:
“Bir düş gördüm, sen ben vardık.
Gamsız bomboş hovardaydık.
Telaş, korku, bilen yoktu.
Sevişmek tek derdimiz oldu.
Uyanmam, yok uyanmam.”
5 yıllık eşi Melis İşiten’den 2019’da boşanan Kaygılaroğlu’nun adı daha önce Aslı Enver ve menajer Gamze Okutucu ile anılmıştı.
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