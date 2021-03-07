Kaygılaroğlu’nun “Uyanmam” adlı şarkıyı Instagram’da Tüzünataç’ı etiketleyerek paylaşması, aşkını ilan ettiği şeklinde yorumlandı. Şarkının sözleri şöyle:

“Bir düş gördüm, sen ben vardık.

Gamsız bomboş hovardaydık.

Telaş, korku, bilen yoktu.

Sevişmek tek derdimiz oldu.

Uyanmam, yok uyanmam.”

5 yıllık eşi Melis İşiten’den 2019’da boşanan Kaygılaroğlu’nun adı daha önce Aslı Enver ve menajer Gamze Okutucu ile anılmıştı.



