Uraz Kaygılaroğlu ile Damla Sönmez sosyal medyadan atıştı

'Çukur' dizisinde 'Efsun' karakterine hayat veren Damla Sönmez, sosyal medya hesabından dizisiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Sönmez'in, "Bugün günlerden Çukur" notunu düştüğü gönderisine, Uraz Kaygılaroğlu'nun yorumu damga vurdu. Kaygılaroğlu, oyuncunun paylaşımına gönderme yaparak ‘Yok yok Sefirin Kızı’ dedi.

"Kaldığı yerden mi bak ona göre!"

Uraz Kaygılaroğlu’nun yaptığı espriye yanıt veren Damla Sönmez, 'Sefirin Kızı' adlı dizide rol olan Kaygılaroğlu’nun yaptığı ‘Sefirin Kızı kaldığı yerden bu akşam’ paylaşımının altına, "Kaldığı yerden mi bak ona göre…" diye yorum yaparak, altta kalmadı. Daha önce aynı yapımda rol almış olan ikilinin, bu tatlı atışması sosyal medyada gündem oldu.

Uraz Kaygılaroğlu kimdir?

Aslen Balıkesirli olan Uraz Kaygılaroğlu,30 Haziran 1987 tarihinde dünyaya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisiyle dikkatleri üzerine çekti, bu dizide Can karakterine hayat verdi. Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırdı.

Birçok dizide rol aldı

TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırdı. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu üstlendi. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sundu. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırdı.

'Volki' rolünü canlandırdı

Türkiye'de ve Azerbaycan'da popüler olan "Baba Candır " dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırdı. Aynı zamanda TRT1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yaptı. Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Volki rolünü canlandırdı.

Haziran 2014 yılında Melis İşiten'le dünya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada doğdu. Uraz Kaygılaroğlu, bir dönem verdiği kilolarla magazin sayfalarına konu oluyordu.



