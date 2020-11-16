Magazin Uraz Kaygılaroğlu'ndan baba-kız pozu

Uraz Kaygılaroğlu'ndan baba-kız pozu

Magazin

Uraz Kaygılaroğlu'ndan baba-kız pozu

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten ile evliliğinden olan kızı Ada ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

16 Kasım 2020, Pazartesi 11:12 Son Güncelleme:
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2014 yılında nikah masasına oturan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, geçtiğimiz yıl boşanmıştı. İkilinin, 3 yaşında Ada adında bir kızları bulunuyor.

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Kaygılaroğlu, önceki gün Instagram hesabından Ada ile baba-kız pozunu yayınladı. 33 yaşındaki oyuncunun paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

https://www.instagram.com/p/CHkKFgcj2HV/


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