Uraz Kaygılaroğlu'ndan baba-kız pozu
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten ile evliliğinden olan kızı Ada ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.
16 Kasım 2020, Pazartesi 11:12 Son Güncelleme:
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2014 yılında nikah masasına oturan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, geçtiğimiz yıl boşanmıştı. İkilinin, 3 yaşında Ada adında bir kızları bulunuyor.
Kaygılaroğlu, önceki gün Instagram hesabından Ada ile baba-kız pozunu yayınladı. 33 yaşındaki oyuncunun paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
https://www.instagram.com/p/CHkKFgcj2HV/
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