Türkiye Ürküten manzara! Kuraklık, balık ölümlerine neden oldu

Ürküten manzara! Kuraklık, balık ölümlerine neden oldu

Türkiye

Ürküten manzara! Kuraklık, balık ölümlerine neden oldu

Konya'nın Akören ilçesine bağlı Ahmediye Mahallesi'nde sulama ve taşkın önleme amacıyla 1960 yılında yaptırılan barajda su, kuraklık nedeniyle çekildi. Suların çekilmesiyle oksijen azalmasına bağlı olarak balık ölümleri yaşandı. Barajdaki çok sayıda balığın kıyıya vurduğu görüldü.

27 Temmuz 2021, Salı 20:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Konya Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürü Yücel Doğan, AA muhabirine, barajın zeminindeki çatlak nedeniyle su kaçırdığını belirtti.

Atıl vaziyette olan barajdaki suların kuraklığın da etkisiyle bu yıl büyük oranda çekildiğini ve su birikintisindeki balıkların öldüğünü ifade eden Doğan, "Baraj zaten su tutmuyordu. Normal mevsim şartlarında dahi doluluk oranı yüzde sıfır düzeyinde idi. Yaptığımız incelemede balık ölümlerinin oksijen yetersizliğine bağlı gerçekleştiğini tespit ettik. Herhangi bir fabrika atığı ya da su kirliliğine rastlanmamıştır." diye konuştu.

Doğan, barajın daha önce su tutmadığı için DSİ envanterinden de düşürüldüğünü bildirdi.

Ahmediye Mahallesi Muhtarı Hayrettin Altın ise barajın 1960 yılında sel sularını önlenmesi için yapıldığını söyledi.

Sulamada da kullanılan barajda balık üretimi yapılmadığını, mevcut balıkların taşan gölet gibi su kaynaklarından geldiğini dile getiren Altın, "Balık ölümlerinin bu sene fazla olmasının tek sebebi yağışların az olması ve suyun erken çekilmesi. Balık ölümleri önceki senelerde de görülüyordu ancak bu kadar fazla değildi." dedi. 

İlçe sakinlerinden Ali Rıza Uzun da her yıl yaşanan balık ölümlerinin bu yıl daha fazla olduğuna işaret ederek, "Eskiden burası balık tuttuğumuz, piknik yaptığımız güzel bir alandı. Devlet burada bütün incelemeleri yaptı, onların yapacağı bir şey yok. İnşallah yağışlar çoğalır da baraj eski günlerine döner." ifadelerini kullandı.

AA

İlgili Haberler
Otobüste fenalaşan kadını, şoför hastaneye yetiştirdiYalnız yaşıyordu! Evinin bahçesinde korkunç halde bulundu


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Ölümlü kazaları azaltan otoyollar
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Dijital Medya meselesi…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Asla yalnız yürümeyeceksiniz
Murat Çelik
Rauf Tamer
Türediler...
Rauf Tamer
Banu Şen
Kazdağları'nın eteğindeki cennet Çanakkale
Banu Şen
Şirin Sever
İşte Türkiye'nin ilk pet şefi...
Şirin Sever
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Yeni nesil zayıflama
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son kullanma tarihi geçmiş koronavirüs ilacı iddialarına flaş açıklama