Magazin Ursula Corbero'nun üstsüz pozlarına rekor beğeni!

Ursula Corbero'nun üstsüz pozlarına rekor beğeni!

Magazin

Ursula Corbero'nun üstsüz pozlarına rekor beğeni!

La Casa De Papel'in yıldızı oyuncu Ursula Corbero, sosyal medya hesabından üstsüz pozunu paylaştı. Oyuncunun pozu kısa sürede 3 buçuk milyondan fazla beğeni aldı.

09 Ağustos 2020, Pazar 07:56 Son Güncelleme:
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Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Ursula Corbero, 20 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından peş peşe üstsüz pozlarını paylaştı.

Ünlü isimlerin ateş emojisi koyarak hayranlıklarını gösterdiği oyuncuya takipçilerinden beğeni yağdı. Oyuncunun üstsüz pozları kısa sürede 3.732 milyon beğeniye ulaştı.


https://www.instagram.com/p/CDmKBhVBeq8/



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