Türkiye Uşak Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Uşak Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Türkiye

Uşak Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Uşak Üniversitesi Rektörlüğü 35 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.

11 Haziran 2021, Cuma 16:15 Son Güncelleme:
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 Üniversitemiz birimlerine Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (bakınız: https://personel.usak.edu.tr/menu/4303) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Açıklaması yapıldı.

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