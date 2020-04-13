Türkiye Uşak'ta bir köy daha karantinaya alındı

Uşak'ta bir köy daha karantinaya alındı

Türkiye

Uşak'ta bir köy daha karantinaya alındı

Uşak'ta merkez ilçeye bağlı İlyaslı köyü, corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

13 Nisan 2020, Pazartesi 19:52 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar gereği, 2 kişide görülen corona virüs vakası nedeniyle merkeze bağlı İlyaslı köyünün bugün itibariyle karantinaya alındığı duyuruldu. Kent merkezine 27 kilometre mesafedeki bin 783 nüfuslu köyün giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri barikat kurdu. İkinci bir değerlendirmeye kadar köye giriş çıkışlar yasaklandı.

Daha önce karantina altına alınan Banaz ilçesinin Gürlük köyü ile kentte karantina koşullarının uygulandığı köy sayısı 2'ye yükselmiş oldu.

DHA


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