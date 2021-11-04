USB-C portuyla çalışan ilk iPhone satışa çıkarıldı

Kısa süre Ken Pillonel isimli bir mühendislik öğrencisi USB-C portu olan bir iPhone X ile karşımıza çıkmıştı. Pillonel, yaptığı çalışmanın özel donanım modifikasyonları ile işlevsel olduğunu göstermişti. iPhone’a takılan USB-C portu, gerçek anlamda şarj ve veri aktarımı için kullanılabiliyordu. Pillonel şimdi de bu başarılı prototipini eBay’den açık artırmaya çıkardı ve 4.950 dolara kadar teklif aldı.

Pillonel, telefon için teklif verenlere uyarılarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda, bu iPhone’u satın alanın telefonu sıfırlamaması ve güncellememesi gerektiğini belirterek bu tarz uygulamaların USB-C desteğini bozabileceği sinyalini verdi. Bunun yanı sıra Pillonel, telefonun günlük kullanılmasını önermediğini söyledi.

Bunlara ek olarak Pillonel, telefonu satın almak istemeyenler için bu modeli nasıl üretmeyi başardığını gösteren bir videoyu YouTube üzerinden yayınladı. Genç mühendisin lightning port üzerinde tersine mühendislik yaptığı, özel bir devre kurduğu, iPhone’un gövdesini USB-C bağlantı noktalarına uygun olacak şekilde kurduğu videoda görülebiliyor.

Küresel teknolojinin USB-C'ye geçişi bir sır değil. Son yıllarda pek çok cihaz USB-Cile standardına geçmeye başladı. Avrupa Komisyonu da Avrupa özelinde elektronik atığı azaltmak adına Avrupa’da satılacak telefonlar ve diğer birçok elektronik ürün için ortak şarj portu zorunluluğu getiriyor. Burada hedef hemen her cihazı USB-C kullanır hale getirmek.

Günümüzde çıkan hemen hemen tüm Android telefon ve tablet modeli USB-C kullanıyor. Apple da günümüzde tüm Mac bilgisayarlarını ve neredeyse tüm iPad serisini USB-C'ye geçirdi. Şirket, gelecekteki iPhone modellerini Avrupa’da satmak istiyorsa USB-C portuyla tasarlamak zorunda kalacak.