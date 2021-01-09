Üsküdar sahilinde denizin rengi değişti

İstanbul'un bazı ilçelerinde gün boyu sağanak etkili oldu. Üsküdar sahilde vapur iskelesi civarında deniz, yağmurun etkisiyle yer yer kahverengi bir görünüm aldı. Boğaz’da ise sis etkili oldu. Öte yandan Esenyurt’taki sağanak da vatandaşlara zaman zaman zor anlar yaşattı. Cadde ve ara sokaklarda su birikintileri oluşurken, evlerine yakın marketlere alışverişe giden vatandaşlar yağmura yakalandı.

AA