Türkiye Üsküdar sahilinde denizin rengi değişti

Üsküdar sahilinde denizin rengi değişti

Türkiye

Üsküdar sahilinde denizin rengi değişti

İstanbul’da etkili olan sağanak nedeniyle Üsküdar sahilinin bazı bölümlerinde denizin rengi kahverengiye döndü.

09 Ocak 2021, Cumartesi 19:15 Son Güncelleme:
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İstanbul'un bazı ilçelerinde gün boyu sağanak etkili oldu. Üsküdar sahilde vapur iskelesi civarında deniz, yağmurun etkisiyle yer yer kahverengi bir görünüm aldı. Boğaz’da ise sis etkili oldu. Öte yandan Esenyurt’taki sağanak da vatandaşlara zaman zaman zor anlar yaşattı. Cadde ve ara sokaklarda su birikintileri oluşurken, evlerine yakın marketlere alışverişe giden vatandaşlar yağmura yakalandı.

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AA

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