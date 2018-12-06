Üsküdar'da korkunç saldırı: Kasıklarından vuruldu Üsküdar'da motosikletli iki kişi, cadde üzerinde bir iş yeri çalışanına silahla ateş etti. Hakan Ulaş, vücuduna isabet eden iki kurşunla ağır yaralanırken, saldırganlar kaçtı.