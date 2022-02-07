Türkiye Üsküdar'da korkutan anlar! Bomba gibi patladı, yaralılar var

Üsküdar'da korkutan anlar! Bomba gibi patladı, yaralılar var

Türkiye

Üsküdar'da korkutan anlar! Bomba gibi patladı, yaralılar var

Üsküdar'da 5 katlı binada korkutan bir patlama meydana geldi. Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, patlama ile ilgili yaptığı açıklamada, 2'si ağır olmak üzere 4 kişinin yaralı olduğunu açıkladı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunu duyurarak hayati anlamda bir sıkıntının olmadığını belirtti.

07 Şubat 2022, Pazartesi 14:13 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir binada saat 13.30 sıralarında büyük bir gürültü ile patlama meydana geldi. Patlamayla 4'üncü kattaki dairede büyük hasar oluştu. Çevredeki binalarda da hasar meydana geldi. Patlamada 4 kişi yaralanırken bina tahliye edildi.

Patlamanın nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

KAYMAKAM DEMİRYÜREK: İKİSİ AĞIR 4 YARALI VAR

Patlama ile ilgili olarak açıklamada bulunan Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, '4 yaralı var. 2 yaralının nispeten daha ağır, 2 yaralı da ayakta tedavi görebilir vaziyette. Yerle bir oldu ifadesi doğru olmaz. Kolonlar duruyor, duvarlar patlamanın etkisiyle dışarıya doğru göçmüş durumda. Yıkılma riskine karşı binayı ve ön taraftaki binayı boşalttık. Yıkım için ekipler olay yerinde.' ifadelerini kullandı

Demiryürek ayrıca, 'Ekiplerin verdiği ilk bilgi doğal gaz kaynaklı olduğu yönünde. Şu anda bir şey söylemek için erken, binayı kontrol ediyoruz ama umarım yaralı sayısının artmayacağını düşünüyoruz.' dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise , 'Doğal gaz kaynaklı bir patlama oldu. 3 kişi yaralandı. Binayı ve sokağı boşalttık. Hayati anlamda bir sıkıntımız yok' şeklinde konuştu.

"BİNALAR SALLANDI"

DHA Muhabiri Murat Solak ise şu bilgileri aktardı:

Dairede bulunan yaralılar olduğu söyleniyor. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulunurken polis geniş güvenlik önlemi aldı. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu söyleniyor.

Çevredeki mahalle sakinleri şiddetli bir şekilde hissetti, hatta binaların salladığı bildirildi.

Murat KORKMAZ - Cengiz ÇOBAN - Murat SOLAK - İSTANBUL (DHA)

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