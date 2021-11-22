Üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı tedbirimizi alalım

Merhaba sevgili Posta Gazetesi okurları, geçen haftalarla karşılaştırdığımızda oldukça sakin bir haftaya giriyoruz. Hafta başında Güneş Yay burcuna geçiyor ve haftanın ikinci günü Güney Ay Düğümü ile kavuşum yapıyor. Kavuşum etkisi hafta başından hafta sonuna kadar hissedilecek. Hemen arkasından Merkür de Yay burcuna geçiyor ve o da hafta ortasında Güney Ay Düğümü ile kavuşum yapıyor ve Güneş'e gittikçe daha fazla yaklaşıyor. Astrolojide buna yanık olmak diyoruz, Merkür'ün gücü hem Güney Ay Düğümü kavuşumu hem de yanık olma nedeniyle azalıyor, işlevlerinde aksaklıklar ortaya çıkabilir. Gezegenler Güneş ile tam kavuşum yaptıklarında güçleri tam tersine artar, ama Merkür tam kavuşuma önümüzdeki hafta kavuşacak, bu nedenle hafta boyunca yanık durumda kalacak. Olumlu açılar da göreceğiz bu hafta, en görüneni hafta boyunca devam edecek Mars-Venüs uyumlu açısı olacak. Mars da Venüs de Neptün ile uyumlu açı yapmaya yaklaşacaklar.

Yay burcu konuları öne çıkıyor

Astrolojinin en büyük iyicili Jüpiter'in yönetimindeki Yay burcu iyimser ve sosyal bir burç. Oldukça rahat mizacı hastalıklarına da yansıyor. Çoğu yazar Yay burcu ile ilişkili hastalıkların kendini sınırlandıran ve çabuk iyileşen hastalıklar olduğu konusunda hem fikir. Güneş'in, Merkür'ün Yay burcuna geçip Güney Ay Düğümü ile ardı ardına kavuşum yapacakları bu günlerde Yay burcu ile ilişkili hastalıklardan bahsedelim istedik.

Tıbbi astrolojide Yay burcu uyluk ve kalça bölgesiyle, akciğerlerin alt kısmıyla ilişkilidir. Güneş bu burçta olduğunda canlılık artar, hatta aşırı aktiflik görülebilir. Merkür Yay burcunda olduğunda da zihinsel aktivite artar, huzursuzluk, uykusuzluk, Yay burcu ile ilişkilendirilen ‘siyatik sinir’ gibi sinir hastalıkları, kalça ve uyluk bölgesinde sinirlerle ilişkili ağrılar gibi sağlık sorunlarına meyil artar. Bu hafta Güneş'in ve yanık olma dışında Merkür'ün bariz bir sert açısı yok, ama Güney Ay Düğümü ile kavuşum yapacaklarından bahsettiğimiz sağlık sorunlarının görülme riski var yine de. Yay burcu hastalıkları çabuk geçer demiştik, ama istisnalar da var tabii, örneğin Korona salgını başlamadan önce, virüsün ilk yayılmaya başladığı dönemin haritasına baktığımızda Güneş'in ve Merkür ile 45 derecelik sert açı yapan Venüs-Jüpiter kavuşumunun Yay burcunda olduğunu görüyoruz. Gerçekten de Korona akciğerlerin alt bölgelerinden başlıyor. Alt ve en uç bölgelerden yayılarak akciğer dokusunu oksijen alamayacak hale getiriyor.

Güney Ay Düğümü etkisi

Ay Düğümleri Ay'ın yörüngesinin Dünya'nın yörüngesi ile kesiştiği noktalardır. Bu kesişim noktalarından biri yükseldiği farz edilen Kuzey Ay Düğümü, diğeri alçaldığı farz edilen Güney Ay Düğümü noktası olarak görülür. Güney Ay Düğümü kavuşum yaptığı gök cisminin etkisini ve işlevini azaltır, bir delik varmış gibi gök cisminin enerjisi etkisizleşir, akar gider. Güney Ay Düğümü Yay'da uyluk ve kalça kaslarında zayıflık, sinir liflerinden kaynaklanan kas rahatsızlıkları, atar damar yetmezlikleri verebilir. Güneş ile kavuşumunda hayatiyet ve direnç düşüklüğü, doğum haritasında Güneş'i zarar gören kişilerde kalp ve göz rahatsızlıklarının tetiklenmesi, Merkür ile kavuşumlarında konuşma-yazma-duyma-ifade sorunları, el becerileri ve solunum yolları ile ilişkili sorunlar görülebilir.

Basit önlemler işe yarayacak

Merkür yönetimindeki İkizler burcu solunum yolları ve akciğerlerin üst kısmı ile ilişkilidir. Güneş'in Yay ve Akrep burçlarında seyrettiği zamanlar nezle-grip-soğuk algınlığının en yaygın olduğu dönemler, buna şaşırmamak lazım çünkü tıbbi astrolojide olumsuzluklardan karşıt burçların da etkilendiği kabul edilir. Burun hem Boğa hem Akrep burcu, boğaz bölgesi de Boğa burcu, kulak yolları ve solunum yolları İkizler burcu yönetimindedir. Burun tıkanıklığı hissettiğimizde burnumuzu izotonik serum ile yıkamak, ağız ve boğazımızı tuzlu su ile gargara yapmak bademcik iltihabı, nezle, iç kulak hastalıkları gibi hastalıkları büyük oranda önler. Burnumuza vereceğimiz suyu kendimiz hazırlamayalım, çünkü mukoza tahrişlerine neden olabiliriz. Hazır satılan burun yıkama spreylerini alabilir, ya da izotonik serum kullanabiliriz. Burun tıkanıklığı çok uzun süren sinüzit hastalığının da oluşma riskini arttırır. Yüzümüzde, yanak ve şakaklarımızda ağırlık hissedersek evde buğu tedavisi yapalım, şişlik nedeniyle tıkanmış yollar açılır, mikroplar kırılır. Genişçe bir kaba kaynar su dökerek aşırı sıcağı geçene kadar birkaç dakika bekleyelim. Sonra içerisine eczanelerden satın alacağımız buğu sıvısından az miktarda dökelim. Çok dökersek solunum yollarında tahrişe neden olabiliriz. Büyük bir havluyla yüzümüzü kapatarak 5-10 dakika buharın işlemesine izin verelim. Sonrasında hemen dışarı çıkmayıp yüzümüzü iyice kurutalım.

Hafta boyunca etkisini hissedeceğimiz Venüs-Mars uyumlu açısı Neptün ile de uyumlu olduğundan şifa ile ilişkili aktivitelerimizi destekliyor. Haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla, sağlıcakla kalmanız dileğiyle...