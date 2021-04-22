Usta gazeteci Selahattin Duman hayatını kaybetti
Gazeteci Selahattin Duman, hayatını kaybetti. 71 yaşındaki Duman bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu.
22 Nisan 2021, Perşembe 09:19 Son Güncelleme:
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Temmuz ayında geçirdiği trafik kazası sonrasında uzun süredir tedavi gören gazeteci Selahattin Duman hayatını kaybetti.
18 Temmuz 2020'de İzmir'in Torbalı ilçesinde trafik kazası geçiren Duman, kaza sonrası ortaya çıkan çeşitli kalp rahatsızlıkları nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu. Duman, en son yaklaşık 10 gün önce geçirdiği ameliyatın ardından bu sabaha karşı İzmir Dokuz Eylül Hastanesi'nde hayatını kaybetti.