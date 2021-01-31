Magazin Usta oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti

Usta oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti

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Usta oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti

Akciğer kanseri tedavisi gören usta oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Twitter hesabından ünlü oyuncusunun ölümü üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.

31 Ocak 2021, Pazar 22:04 Son Güncelleme:
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Usta oyuncu Atilla Pekdemir'den acı haber. Kısa süre önce de corona virüs hastalığına yakalanan ünlü oyuncunun İzmir'de hayatını kaybettiği belirtildi. Atilla Pekdemir'in vefat haberini alan sevenleri yasa boğuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Tiyatro ve sinemamızın kıymetli bir ustasını daha yitirdiğimizi üzüntüyle öğrendik. Merhum Atilla Pekdemir'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.



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