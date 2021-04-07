Magazin Usta oyuncu Muharrem Erdemir corona virüsten hayatını kaybetti

Usta oyuncu Muharrem Erdemir corona virüsten hayatını kaybetti

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Usta oyuncu Muharrem Erdemir corona virüsten hayatını kaybetti

Geçen günlerde corona virüse yakalandığı ortaya çıkan ve durumu ağırlaşınca entübe edilen usta oyuncu, Muharrem Erdemir Covid-19 nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybetti.

07 Nisan 2021, Çarşamba 11:17 Son Güncelleme:
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Çok sayıda dizi, film ve reklamda yer alan oyuncu Muharrem Erdemir, corona virüse yakalanmıştı. Durumu ağırlaşan Erdemir, entübe edilmişti. 57 yaşındaki oyuncu usta isimden kötü haber geldi. Medya Radar'da yer alan habere göre; 'Arka Sokaklar', 'Kertenkele', 'Akasya Durağı' ve 'Ihlamurlar Altında' başta olmak üzere çok sayıda sevilen dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncu yaşama veda etti. Çok sayıda dizi ve sinema filminde rol alan Muharrem Erdemir, bir dönem Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği’nin başkanlığını yaptı.

AİLE İKNA EDEMEDİ

Onur Akay, “Çok değerli dostumuz usta oyuncu Muharrem Erdemir, 4 gün önce Bağcılar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Covid-19 testi pozitif çıkan Muharrem Ağabey, dün maalesef entübe edildi" diyerek, haberi duyurmuştu. Uzun süredir öksürük belirtisi olduğunu ve ailesinin Erdemir'i hastaneye gitmesi için ikna edemediğini söyleyen Akay, "Virüs akciğerlerini kaplamış ve akciğerlerinde problem olduğu da ortaya çıkmış. Muharrem Ağabey maalesef yoğun bakımda uyutuluyor ve vücudu oksijen kabul etmiyor. Ne olur dualarınızı esirgemeyin” demişti.


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