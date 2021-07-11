Utanç sembolüydü! Şimdi gözler Adalet Bakanlığı’nda…

Ayrıntıları henüz netleşmeyen çalışmaya göre cezaevi binalarının tamamen yıkılarak yerine bir müze ve kültür merkezi inşa edilmesi planlanıyor. Cezaevinin müzeye dönüştürülmesi uzun yıllardır Türkiye’nin gündemindeydi.

Milliyet’in haberine göre; Erdoğan önceki gün Diyarbakır’a yaptığı ziyarette 2015 yılında sonlanan Çözüm Süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, konuşmasının bir bölümünde 12 Eylül döneminde yaşanan işkencelerle hafızalara kazınan Diyarbakır Cezaevi ile ilgili müjde verdi. Erdoğan, “Geçmişte uzunca bir dönem adı zulümle, işkenceyle, insanlık dışı muamele ile anılan Diyarbakır Cezaevi’ni yakında boşaltıyor ve kültür merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz. Adalet Bakanlığımız bu konuda gerekli hazırlığı yapıyor. Böylece Diyarbakır’ın hafızasındaki bir kötü anıyı ortadan kaldırmış oluyoruz” dedi.

ŞEHRİN İÇİNDE KALDI

Erdoğan’ın açıklaması, mevcut cezaevi binalarının korunarak bir kültür merkezine dönüştürüleceği şeklinde yorumlandı ancak Adalet Bakanlığı’nın başlattığı çalışmada ayrıntıları henüz netleşmese de farklı bir yol izleneceği ifade ediliyor. Çalışmada öncelikle cezaevinin kapatılması, buradaki yaklaşık bin hükümlü ve tutuklunun yeni Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampusu’na nakli planlanıyor. Önümüzdeki yıl ise cezaevinin mevcut binalarının yıkılması ve yerine bir müze ve kültür merkezinin inşa edilmesi öngörülüyor. Cezaevi yerleşkesindeki yeni sürecin Kültür ve Turizm Bakanlığı ya da TOKİ üzerinden yürüyebileceği, ancak bu konuda da henüz bir netlik bulunmadığı belirtiliyor.