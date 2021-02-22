Tuğba Özerk ve utangaç sevgilisi
Tuğba Özerk sevgilisiyle yürüyüş yaparken görüntülendi. Muhabirleri görünce saklanmaya çalışan sevgilisini Tuğba Özerk sakinleştirmeye çalıştı. Ali KESER / POSTA
22 Şubat 2021, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Tuğba Özerk yeni aşkıyla Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi. Sokağa çıkma yasağı olduğu için çift karşılarında muhabirleri görünce panik yaşadı. Beyefendi önce saklanmaya çalıştı. Sonra Tuğba Özerk sevgilisini yanına çağırdı ve “Rahat davran” diyerek sakinleştirmeye çalıştı.
'O heyecan yapınca, ben de heyecanlanıyorum'
“Alışık değil arkadaşlar. Heyecan yaptı. O heyecan yapınca, ben de heyecanlanıyorum” dedi. Şarkıcı dev yakut yüzüğünün görülmesi için maskesini düzeltir gibi yapmayı ihmal etmedi.
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