Uterus ne demek? Uterus ne anlama gelir?

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Uterus ne demek?

Uterus kelimesi Latince kökenlidir.

Uterus kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

Döl yatağı

Rahim



