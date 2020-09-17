Uterus ne demek? Uterus ne anlama gelir?
Bazı mesleklerde sıklıkla duyulan uterus kelimesinin anlamı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, uterus ne demek? Uterus ne alama gelir? Uterus anlamı için haberimize bir göz atın.
17 Eylül 2020, Perşembe 17:43 Son Güncelleme:
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Genellikle sık sık duyduğumuz kelimeler arasında yerini alan uterus ne demek? Uterus ne anlama gelir? Uterus kelime anlamı için haberimize bir göz atın.
Uterus ne demek?
Uterus kelimesi Latince kökenlidir.
Uterus kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:
- Döl yatağı
- Rahim
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