Geçen yıl 15 Ekim tarihinde Gölcük'te meydana gelen olayda, Şerife A., 13- 14 yaşlarında kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği üvey babası Yaşar Kanık'ı bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Yaşar Kanık, yaşamını yitirdi. Tutuklanan Şerife A.'nın yargılanmasına bugün Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada Şerife A.'nın bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan eski eşi G.M., SEGBİS ile mahkemede tanık olarak dinlendi.

G.M. ifadesinde, "Şerife A. ile yaklaşık 8 yıl kadar imam nikahlı olarak yaşadık. İki çocuğumuz var. 2014 yılında ayrıldık. Yaşar Kanık'ı tanırım. Kendisi fuhuş yaptıran biridir. Şerife'den sürekli fuhuş yapmasını istiyordu. Ancak sanık bunu kabul etmeyince ona olumsuz davranışlar gösteriyordu. Sürekli olarak çocuğu göstermemekle tehdit ediyordu. Bunun dışında olumsuz davranışları devam ediyordu. Esasen ayrılmamıza neden olan kendisidir. Ben Yaşar Kanık'ın sanığa bizzat tacizde bulunduğunu görmedim. Ancak Şerife'den bunu duydum" dedi.

'BENİ DE TACİZ ETTİ'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Şerife A.'nın kız kardeşi H.Z. (28), "Şerife benim ablam olur, Yaşar Kanık ise üvey babamdır. Cinayet olayını doğrudan görmedim, annem bana telefonda anlattı. Benim bilgim Yaşar ile Şerife arasındaki geçimsizliğe ilişkindir. Bir tarihte Yaşar'ı ablamın odasından çıkarken görmüştüm. O dönemde ablam Yaşar'ın kendisine cinsel yönden saldırdığı gerekçesiyle şikayette bulundu. Ancak benim yaşım küçük olduğu için tanıklık yapamadım. Bundan sonraki dönemlerde Şerife, kendisine cinsel tacizlerde bulunduğunu anlattı. Yaşar, birlikte yaşadığımız dönemde bana da cinsel tacizde bulunmuştur" dedi.

Evden ayrılarak yurtta kaldığını söyleyen H.Z., "Bu olaylar sonrasında ben evden ayrılarak bir dönem yurtta kaldım. Yaşar, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran biriydi. Doğrudan görmemekle birlikte Şerife, Yaşar'ın kendisine de fuhuş teklif ettiğini söylemişti. Hatta bir keresinde birlikte dışarı çıktıklarında Şerife bana gelip, 'Beni sattı' şeklinde beyanlarda bulundu" diye ifade verdi.

'NEDEN BİZE SÖYLEMEDİ'

Yaşar Kanık'ın oğlu A.K. tanık beyanlarını reddederek, "Madem babam Şerife'ye ve dinlenilen tanığa fuhşa zorluyordu, neden oğlu olarak bizi bulup durumu anlatmadılar? Gerekli müdahaleleri yapardık" dedi.

'ADALETİNİZE SIĞINIYORUM'

Tutuklu yargılanan Şerife A. mahkemede, "Üç tane çocuğum var. Adaletinize sığınıyorum" dedi. Mahkeme heyeti, tanıkların önümüzdeki celse dinlenmesine, Şerife A'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

'BUNDAN SONRA ANNEM DEĞİLSİN'

Duruşma sonrasında adliye içinde Yaşar Kanık'ın yakınları tanıklara tepki gösterdi. Şerife A.'nın kız kardeşi H.Z. annesine, "Bundan sonra annem değilsin" dedi.

DHA