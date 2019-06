Üvey kızlarına cinsel istismar sanığına 29 yıl hapis cezası

Gaziantep'de yaşayan C.O. sosyal paylaşım sitesinden kendisi gibi işitme engelli Sinan S. ile tanıştı. C.O. kızları ile birlikte geçen yıl Mayıs ayında Erzurum'a gelerek Sinan S. ile yaşamaya başladı. İddiaya göre Sinan S., bir süre sonra C.O.'nun kızları D.O. ve H.O.'ya istismarda bulunmaya başladı. Son olarak geçen 6 Kasım'da Sinan S. kız çocuklarını darbetti. Bağrışları duyan komşuların ihbarı üzerine Sinan S. gözaltına alındı. Şikayet üzerine Sinan S., 7 Kasım 2018 günü tutuklanarak cezaevine kondu. İki kız çocuğu da devlet korumasına alındı. Sinan S. hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

ÇOCUK PSİKİYATRİ DOKTORU TANIK OLARAK DİNLENDİ

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ikinci celsede tutuklu Sinan S. ile imam nikahlı eşi ve avukatlar hazır bulundu. Duruşmada H.O. ve D.O.'nun kaldığı Sevgi Evleri'nde görevli çocuk psikiyatri doktoru tanık olarak dinlendi. İlk duruşmada çocukların Sinan S. ile karşılaşmasının ardından şikayetlerinin arttığını söyleyen doktor, "Çocuklar kuruma ilk geldiğinde şikayetleri daha azdı. D.'ye yalnızca ilaç başlamıştım. Ancak geçen duruşmada Sinan ile karşı karşıya gelmişler. O günden itibaren ikisinin de semptomlarında artış oldu. H.'ye de ilaç başladık. Sinan'ın kendilerini gelip götürmesinden korkuyorlar. D. rüyasında Sinan ile kavga edip, savaştığını gördüğünü söylüyor. Bu yaştaki çocukların, böyle olayları kurgulayarak yalan söylemesi mümkün değil" diye konuştu.

İlk celsede eşinden şikayetçi olmayan, çocuklarının yalan söylediğini iddia eden C.O., bu duruşmada ise ifade değiştirdi. Kayınvalidesinin telkinleri nedeniyle farklı şeyler anlattığını belirten anne C.O., "Sinan çocuklar tuvaletlerini yaparken kapı deliğinden onları izliyordu. Bir gün kimlik değiştirmek için gittiğimizde D., Sinan ile evde kalmıştı. Eve döndüğümde kızımı tuvalette cinsel organını tutup ağlarken gördüm" dedi.

Duruşma savcısı Ekrem Şakar, mahkemeye sunduğu mütalaada Sinan S.'nin 'cinsel istismar' ve 'yaralama' suçlarından cezalandırılmasını istedi. Savunması alınan Sinan S. suçlamaları yine kabul etmeyerek, "Ben ikisine de bir şey yapmadım. D.'ye bisiklet almıştım. Çok binip, sürekli düşüyordu. Cinsel organı bu yüzden ağrımış olabilir" dedi. Mahkeme heyeti, Sinan S.'yi iki çocuğa karşı yaralama suçundan toplam 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Sinan S.'yi 'zincirleme çekilde çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan D.O.'ya karşı 17 yıl 4 ay, H.O.'ya karşı ise 10 yıl 6 ay olmak üzere toplam 27 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum etti. İki suçtan 29 yıl 10 ay hapis cezası verilen Sinan S.'nin hükmen tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

DHA