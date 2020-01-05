Uyanık menajer ünlü sanatçıyı alim yaptı
Sahnelerin ünlü bir yıldızı Instagram sayfasını yönetmesi için iletişim danışmanı aramaya başlamış. Ancak danışmanların aylık 15 ile 20 bin TL maaş istediğini duyunca “Çok pahalı. Bu bir kostüm ücretim” deyip vazgeçmiş. Müge Dağıstanlı/ POSTA
Bunun üzerine şeytana bile pabucunu ters giydiren, yaptıklarıyla sanat dünyasında pek tartışılan menajeri kendisine dahiyane bir fikir bulmuş!
Engeli basıyor
Uyanık menajer ünlü şarkıcımıza “Mevlânâ, Yunus Emre, Fransız, Alman, İngiliz ne kadar büyük düşünür varsa hepsinin özlü sözlerinin olduğu kitapları toplayalım. Instagram’dan millete cevap vermek istediğinde bu isimlerin sözlerini kullan yeter. Paran cebinde kalsın, boşver” demiş. Instagram alemine ayar vermek için kütüphane kuran bu ünlümüz şimdi ne mi yapıyor? Konu aşksa “Fransız bir düşünürün kitabından okuduğuma göre” deyip cümleye başlıyor. Bir şeye kızdıysa Mevlânâ’ya sığınıyor. Bu kadar büyük emeğine (!) karşı özlü sözleri beğenmeyen takipçileri ise engelliyor.
Not: Yukarıda kullanılan fotoğraf temsili bir fotoğraftır.