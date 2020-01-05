Uyanık menajer ünlü sanatçıyı alim yaptı

Bunun üzerine şeytana bile pabucunu ters giydiren, yaptıklarıyla sanat dünyasında pek tartışılan menajeri kendisine dahiyane bir fikir bulmuş!

Engeli basıyor

Uyanık menajer ünlü şarkıcımıza “Mevlânâ, Yunus Emre, Fransız, Alman, İngiliz ne kadar büyük düşünür varsa hepsinin özlü sözlerinin olduğu kitapları toplayalım. Instagram’dan millete cevap vermek istediğinde bu isimlerin sözlerini kullan yeter. Paran cebinde kalsın, boşver” demiş. Instagram alemine ayar vermek için kütüphane kuran bu ünlümüz şimdi ne mi yapıyor? Konu aşksa “Fransız bir düşünürün kitabından okuduğuma göre” deyip cümleye başlıyor. Bir şeye kızdıysa Mevlânâ’ya sığınıyor. Bu kadar büyük emeğine (!) karşı özlü sözleri beğenmeyen takipçileri ise engelliyor.

Not: Yukarıda kullanılan fotoğraf temsili bir fotoğraftır.