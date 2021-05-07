Magazin Uyanış Büyük Selçuklu 31. bölüm ne zaman?

Uyanış Büyük Selçuklu 31. bölüm ne zaman?

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Uyanış Büyük Selçuklu 31. bölüm ne zaman?

TRT 1’in iddialı yapımları arasından bulunan Uyanış Büyük Selçuklu’nun 31. bölümünde neler yaşanacak? Uyanış Büyük Selçuklu, heyecan kesen 31. Bölümüyle 10 Mayıs Pazartesi akşamı 20.30’da TRT 1’de yayınlanacak.

07 Mayıs 2021, Cuma 12:03 Son Güncelleme:
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Her pazartesi günü heyecan kesen senaryosuyla izleyiciyi ekran başına kilitleyen Uyanış Büyük Selçuklu’nun 31. yeni bölümü dizinin fanatikleri tarafından merak ediliyor. Peki Uyanış Büyük Selçuklu’nun yayınlanacak 31. son bölümünde neler olacak? İşte detaylar…

Melikşah, Turanşah’ı tuzağa düşürmüş ve onu taht şehrini ele geçirmeye kalkıştığında yakalamıştı. Ölümün eşiğine gelen Turanşah, Melikşah’ın gazabından kurtulmak için ele geçirip hapsettiği Sabbah ve Tekiş’i, serbest bırakılması karşılığında Melikşah’a teslim etmeyi önerecektir. Melikşah, Turanşah’ın bu önerisini kabul edip; onu bağışlayacak mıdır?

Mitras, Kuvel’e geleceğini sandığı Melikşah’a pusu kurmuş, Kuvel yolunda üzerine atılmak için beklemekteydi. Melikşah’ın herkese bir oyun oynadığını anladığında ne yapacaktır? Ayrıca Mitras, Hasan Sabbah, Faysal ve Tekiş’in Turanşah tarafından alıkonulduğunu öğrenecektir. Korunmasına çok ehemmiyet verdiği, Melikşah’ı uğraştırması hasebiyle Kuvel’in kaderinin bağlı olduğu Şelemzar şehrinin önderlerini tutsaklıktan kurtarmak için harekete geçecektir. Bu eyleminde başarıya ulaşabilecek midir?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU’NUN 31.BÖLÜMÜNDE HEYECAN FIRTINASI

Öte yandan Mitras’a paralel olarak Sabbahların tutulduğu yeri öğrenecek olan Sencer, Sabbahları yakalayabilecek midir? Sencer, Faysal’dan İlteber’in ve Ayaz’ın intikamını almayı başarabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra Melikşah, bin bir desiseyle Batınilerin ele geçirdiği Şelemzar’ı yeniden topraklarına katıp; büyük hedefi Kuvel Kalesi’ni fethedip; babası Sultan Alparslan’ın işaret ettiği ilahi mefkûre için yürümeye devam edecek midir? Merak edilen bu soruların hepsi 10 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.30’da.

 

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