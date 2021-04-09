Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldız ismi koronavirüse yakalandı
Her pazartesi akşamı TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşan iddialı yapımlardan biri olan Uyanış Büyük Selçuklu’da Sencer karakterine can veren oyuncu Ekin Koç, koronavirüse yakalandı.
09 Nisan 2021, Cuma 17:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun ve Sevda Erginci'nin başrolleri paylaştığı 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinin setinde başrol oyuncusu Ekin Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Kısa sürede çekimlerin durdurulduğu dizide onlarca çalışan da izne çıkarıldı.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA YARALANMIŞTI
Oyuncu Ekin Koç, önceki hafta bir dövüş sahnesinde parmağına kılıç darbesi alarak yaralanmıştı. Yaralanan oyuncu, set ekibi tarafından hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış ve Koç’un parmağında doku zedelenmesi ve kırış tespit edilmişti.