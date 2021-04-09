Magazin Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldız ismi koronavirüse yakalandı

Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldız ismi koronavirüse yakalandı

Magazin

Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldız ismi koronavirüse yakalandı

Her pazartesi akşamı TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşan iddialı yapımlardan biri olan Uyanış Büyük Selçuklu’da Sencer karakterine can veren oyuncu Ekin Koç, koronavirüse yakalandı.

09 Nisan 2021, Cuma 17:13 Son Güncelleme:
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Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun ve Sevda Erginci'nin başrolleri paylaştığı 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinin setinde başrol oyuncusu Ekin Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Kısa sürede çekimlerin durdurulduğu dizide onlarca çalışan da izne çıkarıldı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA YARALANMIŞTI

Oyuncu Ekin Koç, önceki hafta bir dövüş sahnesinde parmağına kılıç darbesi alarak yaralanmıştı. Yaralanan oyuncu, set ekibi tarafından hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış ve Koç’un parmağında doku zedelenmesi ve kırış tespit edilmişti.

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