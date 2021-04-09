Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun ve Sevda Erginci'nin başrolleri paylaştığı 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinin setinde başrol oyuncusu Ekin Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Kısa sürede çekimlerin durdurulduğu dizide onlarca çalışan da izne çıkarıldı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA YARALANMIŞTI

Oyuncu Ekin Koç, önceki hafta bir dövüş sahnesinde parmağına kılıç darbesi alarak yaralanmıştı. Yaralanan oyuncu, set ekibi tarafından hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış ve Koç’un parmağında doku zedelenmesi ve kırış tespit edilmişti.