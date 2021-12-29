Türkiye Uyarılar peş peşe geldi! Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli yağış etkili olacak

Uyarılar peş peşe geldi! Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli yağış etkili olacak

Türkiye

Uyarılar peş peşe geldi! Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir’de bugün akşam saatlerinden yarın öğlen saatlerine kadar kuvvetli yağış beklendiğini; sel, su baskını, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

29 Aralık 2021, Çarşamba 19:20 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar İzmir çevrelerinde kuvvetli, batı ilçelerinde Urla, Karaburun, Seferihisar, Menderes ve Selçuk’ta yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

Öte yandan, vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği bildirildi.

BURDUR'DA DA SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre 30 Aralık 2021 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Burdur’da kuvvetli (21-50 kg/m2), güney ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların 1300 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısında bulundu.

DHA-İHA

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