Türkiye Uyarıları hiçe sayıp maskesiz gezmeye devam ediyorlar! Vali çağrı yaptı

Uyarıları hiçe sayıp maskesiz gezmeye devam ediyorlar! Vali çağrı yaptı

Türkiye

Uyarıları hiçe sayıp maskesiz gezmeye devam ediyorlar! Vali çağrı yaptı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kentte koronavirüs vakalarının arttığını belirterek tedbirlere uyulması için çağrı yaptı. Tüm uyarılara rağmen kentin sokaklarında maskesiz dolaşanların sayısının arttığı da görüldü.

15 Eylül 2021, Çarşamba 19:44 Son Güncelleme:
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Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’de de koronavirüs salgını ile ilgili mücadele sürüyor. Aşı vurulanların oranının yüzde 83,9’a ulaştığı kentte Sağlık Bakanlığı’nın haftalık verilerine göre, vaka sayısı da yüzde 163,97’ye ulaştı.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz "İlimizde vaka sayıları artmaya devam ediyor. Bu durumu ancak maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak ve aşı yaptırarak değiştirebiliriz. Hayatını kaybeden, entübe olan ve yoğun bakımda olanların yüzde 90’ı aşı yaptırmayan ya da eksik doz yaptıranlar" ifadelerini kullandı.

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli)(DHA)


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