Uyku problemi yaşayanlar için mucizevi içecek tarifi
Geceleri uykuya dalamama problemi yaşayanların hayran kalacağı ve uykusuzluğuna son verecek bir içecek tarifi ile karşınızdayız. Uyku yapan içecek tarifi arıyor yada uyku yapan içecek nasıl yapılır merak ediyorsanız "Uyku problemi yaşayanlar için mucizevi içecek tarifi" haberimize bir göz atın.
28 Şubat 2020, Cuma 17:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Geceleri uykuya dalma problemi yaşayanların derdine deva olacak doğal bir içecek tarifi ile karşınızdayız. Uyku yapan içecek tarifi arıyor yada uyku yapan içecek nasıl yapılır merak ediyorsanız "Uyku problemi yaşayanlar için mucizevi içecek tarifi" haberimize bir göz atın.
Uyku yapan içecek tarifi
Uyku yapan içecek malzemeleri
- Bir su bardağı süt veya badem sütü
- 1/2 çay kaşığı toz tarçın
- 1/2 çay kaşığı zerdeçal
- 2 tutam kakule
- 1/2 çay kaşığı zencefil tozu
- Bir tutam Hindistan cevizi tozu
- Bir çimdik karabiber
- Bir çay kaşığı Hindistan cevizi yağı
- Bir çay kaşığı bal
Uyku yapan içeceğin yapılışı
Sütü bir tencereye dökün. Süt çok hafif kaynayınca altını kapatın. Sütün içine diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın. Uyumadan 10 dakika önce karışımı içebilirsiniz.