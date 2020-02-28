Geceleri uykuya dalma problemi yaşayanların derdine deva olacak doğal bir içecek tarifi ile karşınızdayız. Uyku yapan içecek tarifi arıyor yada uyku yapan içecek nasıl yapılır merak ediyorsanız "Uyku problemi yaşayanlar için mucizevi içecek tarifi" haberimize bir göz atın.

Uyku yapan içecek tarifi

Uyku yapan içecek malzemeleri

Bir su bardağı süt veya badem sütü

1/2 çay kaşığı toz tarçın

1/2 çay kaşığı zerdeçal

2 tutam kakule

1/2 çay kaşığı zencefil tozu

Bir tutam Hindistan cevizi tozu

Bir çimdik karabiber

Bir çay kaşığı Hindistan cevizi yağı

Bir çay kaşığı bal

Uyku yapan içeceğin yapılışı

Sütü bir tencereye dökün. Süt çok hafif kaynayınca altını kapatın. Sütün içine diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın. Uyumadan 10 dakika önce karışımı içebilirsiniz.