Uyuşturucu kuryesi olan kedi bir de firari konumuna düştü

Tula'daki uyuşturucu operasyonunda kurye olarak kullanıldığı düşünülen bir kedi, tatbikat yapmak amacıyla hayvanat bahçesine gönderildi.

Boynuna bağlanan özel bir tasmayla uyuşturucu kuryeliği yaptırılan kedi, gözaltına alınan uyuşturucu satıcısına aitti.

Kedinin tasmasına yerleştirilecek uyuşturucuyla hareketlerini gözlemlemek isteyen polisler, kedinin hayvanat bahçesinden kaçmasıyla planlarını bozmak zorunda kaldı ve böylece soruşturma aksadı.

Kediyi görmek için Novomoskovsk Hayvanat Bahçesi'ne giden Avukat Dmitry Sotnikov, kedinin orada olmadığını gördü. Daha sonra hayvanat bahçesi çalışanları da "Kedinin bazen dışarı çıkmasına izin veriyorduk. Çünkü çok soğuktu. Köpeklerden korktu ve kaçtı" dedi.

Avukata göre, en önemli "delil" olarak görülen kedinin hayvanat bahçesinden kaçması soruşturmanın aksamasına neden oldu.

Kedinin kaçmasına neden olan hayvanat bahçesi çalışanları hakkında da inceleme başlatıldı.