Türkiye Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu

Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu

Türkiye

Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu

İstanbul'da Fatih merkezli 11 ilçede ve Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen ekipler, Balat'taki bir evde 30 metre derinliğinde tünel buldu.

22 Aralık 2020, Salı 10:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul'da Fatih merkezli 11 ilçede ve Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı ve 30 metre derinliğinde tünel bulundu.

Günün önemli manşetleri için tıkla

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmada 55 şüpheliyi tespit etti.

Özel harekat polislerinin desteğiyle 51 adrese 500 polisle Fatih merkezli 11 ilçede ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 45 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyona helikopter de destek verirken, drone ile baskın yapılan evlerde keşif yapıldı.

30 metre derinliğinde ve iki girişi bulunuyor 

Balat Mahallesi'nde bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri içeride herhangi bir şüpheliye rastlamadı. Ekipler yaptıkları incelemeler sonucu evin içerisinde yaklaşık 30 metre derinliğinde ve iki girişi bulunan bir tünel buldu.

Tünelin bir kısmına kadar giden özel harekat polisi, kalan kısmının su ile dolu olması nedeniyle ilerleyemedi. Polis tünelin bir kiliseye yönelik kaçak kazı olduğu ihtimalini değerlendiriliyor.

İlgili Haberler
Altın fiyatları mutasyon haberiyle 1.5 ayın zirvesini gördüAldatılan koca, diğer adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdiMeteoroloji'den İstanbul dahil 8 il için sağanak yağış uyarısıProf. Dr. Uğur Şahin'den rahatlatan açıklama: Aşı, corona virüs mutasyonuna karşı etkili olacakSağlık Bakanı Koca: İngiltere'den gelen 4.603 yolcu izolasyona alındı



Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Ters köşe
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Avrupa Birliği’ne destek yüzde 95!
Hakan Çelik
Murat Çelik
Virüs mutasyona uğradı peki şimdi ne olacak?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Orhan Doğan’ın kızı Ayşegül
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Hayat karartan uygulamalar
Murat Gülderen
Banu Şen
Kadınlar, telefonunuza KADES'i indirdiniz mi?
Banu Şen
Şirin Sever
2020'de olan biten
Şirin Sever
Erkut Can
Altı buçuk dakikada bir can gidiyor
Erkut Can
Büşra Özbelli
Sen aşı yaptıracak mısın?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
Terim zoru başardı, şimdi sıra kolayda
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Aldatılan koca, diğer adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi