Türkiye Uyuşturucu operasyonuna giden polis, evdeki şüpheliyi görünce şaşkına döndü

Uyuşturucu operasyonuna giden polis, evdeki şüpheliyi görünce şaşkına döndü

Türkiye

Uyuşturucu operasyonuna giden polis, evdeki şüpheliyi görünce şaşkına döndü

İstanbul'da polis ekipleri uyuşturucu operasyonu için 10 adrese baskın düzenledi. Sarıyer'de bir eve giren polisler karşılarında solunum cihazına bağlı 74 yaşındaki şüpheliyi görünce şaşkına döndü.

06 Temmuz 2021, Salı 09:23 Son Güncelleme:
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İstanbul'da 10 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.


Sarıyer'de baskın yapılan bir adreste oturan 74 yaşındaki solunum cihazına bağlı M.B.'nin de gözaltı kararı verilenler arasında olması ve evin önündeki kameralar dikkat çekti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından sabah saat 05.30 sıralarında 10 ilçede önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alırken, adresler aramalar yapıldı. Gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

GÜVENLİK KAMERALARIYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN DETAY

Polisin baskın yaptığı adreslerden biri de, Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Güley Sokak'taki bir gece kondu oldu. Adreste oturan 74 yaşındaki solunum cihazına bağlı M.B.'nin de gözaltı kararı verilenler arasında olduğu öğrenildi. Gecekondunun bulunduğu sokağın iki tarafını da görecek şekilde kurulan güvenlik kameraları ise dikkat çekti.

EVDEKİ KÖPEKLERE KARŞI İBB'DEN DESTEK ALINDI

Operasyon sırasında, bir evde bulunan köpeklere karşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri'nden destek alındı. Baskın yapılacak eve gelen İBB ekipleri, köpeklerin saldırısına karşı uyuşturucu iğne ile hazır bekledi.

Operasyonda arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.


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