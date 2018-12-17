Uyuşturucu operasyonunda şoke eden detay! Kanser hastası çıktı Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 bin 880 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kadın ve 1 erkek şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu taşıyan erkek şüpheli Turgut Ş.'nin kanser hastası olduğu ve vücuduna sonda takılı olduğu ortaya çıktı