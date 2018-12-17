Uyuşturucu operasyonunda şoke eden detay! Kanser hastası çıktı
Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 bin 880 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kadın ve 1 erkek şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu taşıyan erkek şüpheli Turgut Ş.'nin kanser hastası olduğu ve vücuduna sonda takılı olduğu ortaya çıktı
İstanbul’dan yüklü miktarda uyuşturucu sevk edileceği bilgisine ulaşan Uşak narkotik polisi, takibe aldıkları otomobili uygulama noktasında durdurdu.
Narkotik dedektör köpek eşliğinde araçta yapılan aramada, 35 bin 880 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler araçtaki Turgut Ş. ve Arzu Ç.’yi gözaltına aldı.
KANSER HASTASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Gözaltına alınan erkek şüphelinin kanser hastası olduğu ve yakalandığında vücudunda sondanın takılı olduğu öğrenildi.
Şüpheliler işlemleri için Emniyet'e götürüldü.
AA