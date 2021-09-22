Türkiye Uyuyan çalışana şok! Kolundaki dövmesi yakalattı

Uyuyan çalışana şok! Kolundaki dövmesi yakalattı

Türkiye

Uyuyan çalışana şok! Kolundaki dövmesi yakalattı

İstanbul Avcılar'da kafede çalışan E.Ç işyerinin bahçesinde uyuklarken cebindeki cep telefonu çalındı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, hırsızı kolundaki dövmeden tespit etti.

22 Eylül 2021, Çarşamba 11:00 Son Güncelleme:
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Cihangir Mahallesi'ndeki bir kafede çalışan E.Ç., işyerinin bahçesindeki salıncakta otururken bir süre sonra uyudu. Bir süre sonra gelen bir kişi kafeyi kapalı görünce yandaki parktan bahçeye girerek E.Ç.'nin cebindeki cep telefonunu alıp uzaklaştı. Uyandığında cep telefonunu yerinde bulamayan E.Ç. güvenlik kamerası kayıtlarını izlerken, üzerinde mavi renkli tişört, sarı renkli pantolon ve kolunda büyük Dövme bulunan kişinin cep telefonunu çaldığını gördü.

16 AYRI SUÇ KAYDI

Saat 10.30 sıralarında gerçekleşen hırsızlık olayından sonra polise başvuru yapıldı. Polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelerken hırsızlığı 16 ayrı suç kaydı bulunan, kolunda dövme olan, Fatih U.'nun yaptığını belirledi.

Bu kişi aynı gün öğle saatlerinde aynı mahallede görüldü. Durdurulan bu kişinin güvenlik kamerası ile kaydedilen şüpheli ile aynı kişi olduğu tespit edildi. Fatih U. hırsızlık yaptığını kabul ederken, çaldığı cep telefonunu teslim etti. Hakkında 16 suç kaydı olmasına rağmen aranmadığı belirlenen şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cep telefonu sahibine teslim edildi.

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