Uzak Şehrin Masalı neden final yapıyor? İddialı diziden şok karar

Uzak Şehirn Masalı dizisi Fox TV ekranlarında Pazar akşamları yayınlanmaya başlamıştı. Alınan kararla dizinin önce yayın günü değiştirilerek Perşembe akşamına alındı, şimdi ise final yapıyor. Edinilen bilgilere göre ise Uzak Şehrin Masalı dizisinin final kararı ilk üç bölümün hemen ardından alındı…

UZAK ŞEHRİN MASALI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Begüm Birgören ve Timur Acar’ın başrolde oynadığı Uzak şehrin Masalı ilk yayınlandığı hafta büyük gündem olmuştu. Ancak dizi 5. bölümünde ekranlara veda ediyor. Dizinin neden final yaptığına ilişkin resmi bir açıklama olmasa da istenilen reyting rakamlarına ulaşılamamasının final kararına neden olduğu konuşuluyor.

UZAK ŞEHRİN MASALI FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Tuncel, Kürşat’ın karanlık geçmişini Umay’a anlatır. Tuncel’in Umay’la konuştuğunu duyan Kürşat ise deliye döner ve hesap sormak için gider ancak bu sırada Tuncel’in ölümü de yakındır.

Diğer yanda ise boşanma davası vardır. Umay’ın ablasının şahitliği olmadan Affan’dan boşanıp boşanamayacağı büyük merak konusu olur. Aliye ise eskiden işlediği en büyük günahın bedelini ödemek için çalışmaktadır. Tüm bunlar yaşanırken, Kürşat, Murat’ı düştüğü derin çukurdan kurtarmak için uğraşır…

UZAK ŞEHRİN MASALI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Umay, yıllardır kocası Affan’ın zulmüne evlatları için katlanmaktadır ama yaşanan son olay, bardağı taşıran son damla olur. Çocuklarını alıp evini terk eder ve doğup büyüdüğü köye, Eskitepe’ye, uzun süredir kırgın olduğu ablası Sonay’a sığınır.

İki kardeş, el ele verip tüm küskünlükleri geride bırakır. Hayatlarına bir çekidüzen verirler ve aile yadigarı mandırayı yeniden çalıştırmayı ve kimseye muhtaç olmadan yaşamayı haya ederler.

Ancak karşılarına bir gün mazisi karanlık, gizem dolu Kürşat Eroğlu çıkar. Adam hem kaçak hem de yaralıdır. İki kardeş başlangıçta Kürşat’tan çok korksa da bu karanlık adam Umay’ı ve çocukları, Affan’ın zulmüne karşı hayatı pahasına korur. Mandırayı ayağa kaldırmalarına yardım eder. Ve iki kız kardeş bir kez daha büyük bir yol ayrımına gelir. Çünkü herkesin geçmişinde büyük sırlar vardır ve zamanla tüm sırlar açığa çıkar.

UZAK ŞEHRİN MASALI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?