Uzaktan eğitim sonrası okula dönüşte bunlara dikkat!

Salgın döneminde dijital kanallara taşınan eğitim öğretim hayatı, 6 Eylül’de tekrar yüz yüze yapılmaya başlanacak. Bir buçuk yıldır okullardan uzak kalan öğrenciler ve ebeveynleri, okula dönüş için hazırlıklara başladı. Yüz yüze eğitimde öğrencilerin uyum sürecine yönelik olarak TOÇEV eğitmeni psikolog Burcu Gökbulut, Altınbaş Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Program Başkanı Barış Tuncer ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hanife Esen Aygün, ebeveynlere ve öğretmenlere önerileri 14 maddede sıraladı.

1- Bazı çocuklar, okula duyduğu özlem nedeniyle koşarak gidebilir, bazıları ise okuldan uzaklaşmanın verdiği etkiyle huzursuz hissedebilir. Ebeveynler okuldan dönüşlerde esnek ve uzlaşmacı bir yaklaşımda olmalı.

2- Çocukların okula başladığı ilk gün, mümkün olduğunca normal ve sıradan bir gün gibi geçirilmeli. İlk gün için onların olağandışı hissedebilecekleri hazırlıkların yapılması çocuklarda tedirginlik ve stres yaratabilir.

3- Ebeveynler, çocuklarının gününün nasıl geçtiğine ve okulda neler yaptıklarına yönelik sorularıyla herhangi bir sıkıntının yaşanıp yaşanmadığını anlayabilir. Ebeveynler bu noktada iyi bir dinleyici olmalı ve onları anlayarak şefkatle yaklaşmalı.

4- Ebeveynler, çocuklarına karşı ortak ve tutarlı bir tutum sergilemeli ve kendileri de bu sürece uyum sağlamalı. Ebeveynlerin sürece uyum sağlaması çocuğun okula başlamasını ve uyum sağlamasını kolaylaştıracak.

5- Anne-babanın korku, kaygı ve endişe düzeyinin çok yüksek olması ve bunları çocuğa hissettirmesinin çocuğun kendini okulda güvensiz bir ortamdaymış gibi hissetmesine neden olabilir.

6- Çocukları kaygılandıran farklı bir durum olursa ebeveyn kaynağını araştırmalı ve desteklemeli. Gerekli psiko-sosyal koruma, önleme ve kriz yönetimi durumlarında okul birimlerinden destek alınmalı.

7- Ebeveynler sınıf öğretmenleriyle düzenli aralıklarla bilgi alışverişinde bulunarak gidişat hakkında bilgi edinmeli. İlk aylarda derslerin ve sınıf içi iletişimin takibi, çocukların yüz yüze eğitim disiplinini tekrar edinmeleri için önemli.

8- Yeni dönemde çocukların bir anda eski akademik performanslarına dönmeleri beklenmemeli. Çocukların eski akademik performanslarına dönebilmesi için onları teşvik etmeli ancak zorlayıcı davranılmamalı.

9- Özellikle 2’nci ve 3’üncü sınıfa devam edecek öğrencilerin okul deneyimi oldukça sınırlı. Bu öğrenciler tıpkı bu yıl 1’inci sınıfa başlayacak öğrencilerde olduğu gibi okulun ve sınıfın yapısı, kuralları ve benzeri hususlarda uyum sürecine tabi tutulmalı.

10- Öğretmenler, ebeveynler ile işbirliği içerisinde olarak, çocukların okuldan uzakta kaldıkları süre boyunca hangi gelişim alanlarında eksikleri olduğunu belirlemeli ve bu doğrultuda hareket etmeli.

11- Her gün aynı saatte yatıp kalkmak, dengeli, sağlıklı beslenmek, günlük, haftalık ders çalışma programları hazırlayıp uygulamak okula daha kolay adaptasyonu sağlayacak. Sağlık sorunları gibi önemli nedenler olmadıkça okula devamsızlık yapılmamalı.

12- Ders çalışma alışkanlıkları, verimli ders çalışma yöntemleri, zamanı kullanma, çalışma sürelerini ve aralarını ayarlamak gibi konularda okul rehber öğretmeninden yardım alınmalı.

13- Öğretmenler, öğrenciler için bir rol modeldir. Bu dönemde öğretmenlerin her zamankinden daha fazla sabırlı, hoşgörülü, anlayışlı, iyimser, duyarlı ve neşeli olmaları çocukları olumlu etkileyecek.

14- Okullarda öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik okula uyum sağlama süreci konusunda seminerler verilmesi, bu konularda toplantılar yapılması yararlı olacak. Öğrencilere, anne babalara, öğretmenlere ve yöneticilere salgın hastalıklar ve korunma yolları hakkında bilgiler verilerek muhtemel problemlerin ortaya çıkması engellenebilir.