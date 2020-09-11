Uzaktan eğitimde başarının 10 püf noktası

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Klinik Psikolog Cansu İvecen, yeni eğitim-öğretim dönemi ile birlikte ebeveynlerin online eğitim sürecini daha iyi yönetebilmek ve çocuklarına destek olabilmek adına dikkat etmesi gerekenleri anlattı.

Cep telefonunu sınırlandırın

Çocuklar yaş grubu itibariyle rutine ihtiyaç duyar. Pandemi ile beraber çocuklar, bozulan rutinlerinde telefon ve tablet kullanımının fazlalaşması gibi bilişsel gelişimini olumsuz yönde etkileyecek alışkanlıklar oluşturmuş olabilirler. Bu sebeple kimi çocuk online eğitim sürecine adapte olmakta zorlanabilir. Okul süreci ile beraber yüz yüze eğitimde olduğu gibi evde bu kullanımların süresi sınırlandırılmalı.

Duygularını paylaşmasını sağlayın

Okulda yaşıtlarıyla olmak, çocukların sosyal ve duygusal gelişimleri açısından önem taşıyordu. Bu süreçte akran grubundan uzak kalacak olması çeşitli duygusal problemlere yol açabilir. Bu noktada çocuğun duygusunu anlamanın ve bu duygusunu ona yansıtmanın faydası olacaktır. Aksi halde anlaşılmayan çocuk duygusal olarak farklı problemler yaşayacağından derse motivasyon ve ilgisini kaybedecektir.

Konuşmalarınızla güven verin

Eğitimin yüz yüze değil uzaktan devam edecek olması çocukların tatilin devam ettiği yönünde düşünmesine neden olabilir. Bu nedenle çocuk, online eğitim sürecine adapte olmakta zorlanabilir. Bu noktada çocuğun yaş grubuna uygun olarak eğitim ve öğretim sürecinin neden böyle devam etmesi gerektiğini anlatmalı ve online ders süreci ile ilgili kaygı, endişe, isteksizlik gibi herhangi bir olumsuz duygulanımı var ise konuşulmalı ve güven verilmeli.

Birlikte çalışma düzeni oluşturun

Yüz yüze eğitim sürecinde olduğu gibi online eğitim sürecinde de ders çalışma noktasında organize olamayan, zorlanan ve bu noktada desteğe ihtiyacı olan çocuklar için çalışma düzeni ve planı oluşturarak yardımcı olmak gerekiyor.

Uyku ve beslenmeye dikkat

Çocukların derse olan dikkatini sağlayabilmek için uykusunu yeterli alması, beslenme öğününün atlanmaması önemli. Çocuğun ders öncesinde bu ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmalı, çocuk derse hazır bir şekilde oturmalı. Çocuğun uyku ve yemek düzeni değiştiyse yeterli uyuması ve kahvaltısını yapması için belirli zaman dilimleri belirlemek faydalı olur.

Çalışma yeri belli olsun

Online eğitim sürecinde çocuğun dikkat dağınıklığı yaşamaması için tıpkı okul ortamında olduğu gibi çalışma yerinin belli önemli. Bir çalışma masasının bulunması, masa, duvar gibi yerlerde dikkat dağıtıcı unsurların olmaması, ders öncesinde kalem, defter, kitap gibi materyallerinin hazır bulunuyor olması gerekli.

Teneffüslerde hareket etsin

Çocuklar teneffüs aralarında telefon, tablet gibi derse olan dikkatini ve ilgisini azaltacak aletlerle oyanlanmamalı. Bunun yerine okul ortamında olduğu gibi bu hareket etmeli ve buna teşvik edilmeli, varsa fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamalı ve tekrar dersin başına oturmalı.

Çocuğunuza destek olun

Derslerin takibi ve ödevlerin yapılması konusunda velilerin çocuklarına destekçi olması, anlamadığı noktalarda cesaretlendirmesi derse olan ilgisinin azalmamasına yardımcı olur. Çocuğu anlamadığı ve yapamadığı noktalarda eleştirmek, kıyaslamak ya da ses yükseltmek gibi olumsuz tutumlar başarısızlık hissinin oluşmasına sebep olacaktır.

Evde ailece etkinlikler yapın

Aile içi yapılabilecek etkinlikleri artırmak ve programlamak bu dönemde akran grubundan ayrı kalan çocukların sosyal ve duygusal gelişimi açısından önem taşıyor. Bu noktada çocuk ile ebeveynin ortak kararı doğrultusunda evde yapabilecekleri etkinlikler planlamak ve zamanını belirlemek aile içi ilişkilerin olumlu yönde gelişimine katkı sağlar.