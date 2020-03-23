Türkiye Uzaktan eğitimde ilk zil çaldı

Uzaktan eğitimde ilk zil çaldı

Türkiye

Uzaktan eğitimde ilk zil çaldı

Corona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimde ilk zil çaldı.

23 Mart 2020, Pazartesi 09:07 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitime başlanılacak TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platformlarının güncel bilgilerini paylaştı.

Bakanlığın internet adresinden ve Twitter'dan yapılan paylaşıma göre, TRT-EBA TV şu kanallar ve frekanslar üzerinden yayında olacak:

TRT EBA TV İlkokul TRT-EBA TV Ortaokul TRT-EBA TV Lise

  • Vodafone Tv 151. Kanal 152. Kanal 153. Kanal
  • Kablo Tv 465. Kanal 466. Kanal 467. Kanal
  • Tivibu 401. Kanal 402. Kanal 403. Kanal
  • Turkcell TV+ 106. Kanal 107. Kanal 108. Kanal
  • D-Smart 138. Kanal 139. Kanal 140. Kanal
  • Bein/Digiturk 151. Kanal 152. Kanal 153. Kanal

Ders saatleri

İlkokul 1’inci ve ortaokul 5’inci sınıfların dersi 09.00 ve 09.30’da başlayacak. 2’nci ve 6’ncı sınıflar 10.00 ve 10.30’da; 3’üncü ve 7’nci sınıflar 11.00 ve 11.30’da; 4’üncü ve 8’inci sınıflar 12.00 ve 12.30’da derslerini izleyecek. İlkokullarda yetiştirme programı 13.00’te başlayacak. İmam hatip ortaokulu Arapça dersleri 13.00’te olacak. Lise 9’uncu sınıflar 09.00, 09.30 ve 10.00’da; 10’uncu sınıflar 10.30, 11.00 ve 11.30’da; 11’inci sınıflar 12.00, 12.30 ve 13.00’te; 12’nci sınıflar 13.30, 14.00 ve 14.30’da televizyon karşısına geçecekler.

Dersi kaçıranlar için tekrar

Yayını kaçıranlar tekrarlarını izleyebilecek. İlk ve ortaokullar için 13.30-18.00 ve 18.00-22.30 arasında tekrar yayınları olacak. Liseliler için dersler 15.00-21.00’de tekrarlanacak.

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