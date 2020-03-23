Uzaktan eğitimde ilk zil çaldı

Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitime başlanılacak TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platformlarının güncel bilgilerini paylaştı.

Bakanlığın internet adresinden ve Twitter'dan yapılan paylaşıma göre, TRT-EBA TV şu kanallar ve frekanslar üzerinden yayında olacak:

TRT EBA TV İlkokul TRT-EBA TV Ortaokul TRT-EBA TV Lise

Vodafone Tv 151. Kanal 152. Kanal 153. Kanal

Kablo Tv 465. Kanal 466. Kanal 467. Kanal

Tivibu 401. Kanal 402. Kanal 403. Kanal

Turkcell TV+ 106. Kanal 107. Kanal 108. Kanal

D-Smart 138. Kanal 139. Kanal 140. Kanal

Bein/Digiturk 151. Kanal 152. Kanal 153. Kanal

Ders saatleri

İlkokul 1’inci ve ortaokul 5’inci sınıfların dersi 09.00 ve 09.30’da başlayacak. 2’nci ve 6’ncı sınıflar 10.00 ve 10.30’da; 3’üncü ve 7’nci sınıflar 11.00 ve 11.30’da; 4’üncü ve 8’inci sınıflar 12.00 ve 12.30’da derslerini izleyecek. İlkokullarda yetiştirme programı 13.00’te başlayacak. İmam hatip ortaokulu Arapça dersleri 13.00’te olacak. Lise 9’uncu sınıflar 09.00, 09.30 ve 10.00’da; 10’uncu sınıflar 10.30, 11.00 ve 11.30’da; 11’inci sınıflar 12.00, 12.30 ve 13.00’te; 12’nci sınıflar 13.30, 14.00 ve 14.30’da televizyon karşısına geçecekler.

Dersi kaçıranlar için tekrar

Yayını kaçıranlar tekrarlarını izleyebilecek. İlk ve ortaokullar için 13.30-18.00 ve 18.00-22.30 arasında tekrar yayınları olacak. Liseliler için dersler 15.00-21.00’de tekrarlanacak.

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