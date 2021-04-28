Magazin Uzaktan eğitimde kopya çekmek günah mı? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıt verdi

Uzaktan eğitimde kopya çekmek günah mı? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıt verdi

Magazin

Uzaktan eğitimde kopya çekmek günah mı? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıt verdi

ATV ekranlarında yayınlanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile iftar ve sahur programlarında izleyici Zoom üzerinden yayına bağlanıyor. Hatipoğlu'na bu yıl birbirinden ilginç sorular geldi.

28 Nisan 2021, Çarşamba 09:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

ATV ekranlarında yayınlanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile iftar ve sahur programlarında izleyici Zoom üzerinden yayına bağlanıyor. Yoğun ilginin olduğu programa önceki akşam Emine Betten adlı bir genç kız katıldı.

"KUL HAKKINA GİRMEK OLUR"

Betten, "Bir öğrencinin uzaktan eğitimde kopya çekmesi günah mıdır?" diye sordu. Hatipoğlu ise "Kopya her ortamda, her durumda diğer kişilerin kul hakkına girmek olur" yanıtını verdi. 

İlgili Haberler
Nihat Hatipoğlu'na 'cenazeyi alkışlayarak uğurlamak doğru mu?' sorusu


İlgili Haberler
Nihat Hatipoğlu 'astral seyahat' sorusuna cevap verdi


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
28 Nisan 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Mantının kerameti
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Aşkın ne olduğunu anlatıyorum
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
26 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Akın nereye koşuyor?
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Dolandırana değil, yatıranlara şaştım!
Şirin Sever
Funda Duru
Türkiye'den Hawaii'ye uzanan bir müzik yolculuğu: Hazi
Funda Duru
Yasemin Candemir
Türk müzisyen Uygar Çağlı, Avrupa’nın en ünlü caz sahnesinde!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Masumiyet dizisindeki denklemi izleyici çözdü
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Doktor kim?
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 5 dakikada dünyadan magazin (28 Nisan 2021)