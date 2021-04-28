ATV ekranlarında yayınlanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile iftar ve sahur programlarında izleyici Zoom üzerinden yayına bağlanıyor. Yoğun ilginin olduğu programa önceki akşam Emine Betten adlı bir genç kız katıldı.

"KUL HAKKINA GİRMEK OLUR"

Betten, "Bir öğrencinin uzaktan eğitimde kopya çekmesi günah mıdır?" diye sordu. Hatipoğlu ise "Kopya her ortamda, her durumda diğer kişilerin kul hakkına girmek olur" yanıtını verdi.







