Uzaktan eğitimde öğrenme kayıpları

UYGULAMA YETERSİZ

Öğrenme kaybı, salgın ve uzaktan eğitimle birlikte sıkça gündemde olan bir kavram. Çocukların öğrendikleri bilgi ve becerileri kullanmadığı ya da yeteri kadar uygulayamadığı zamanlarda oluşan ‘unutma’ durumu demek. Salgın süreci ile birlikte öğrenilen bilgilerin tekrarlanmaması, bilgilerin uygulamadan uzak sadece teorik olarak öğrenilmesi öğrenme kaybını artırdı.

MATEMATİKTE GERİLEME

Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM’in ‘Uzaktan Öğrenme, Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ raporunda, öğrencilerde telafi edilmesi oldukça güç öğrenme kayıpları oluştuğu ve okulların kapalı olduğu süre uzadıkça bu kayıpların arttığı belirtildi. ERG (Eğitim Reformu Girişimi) Eğitim İzleme Raporu da özellikle matematik ve okuma üzerine öğrencilerde gerileme olduğunu ortaya koydu.

ULUSAL DESTEKLEME

Öğrenme kayıplarını ortadan kaldırmak için eğitim seferberliği başlatacaklarını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Her bir çocuğumuzun ihtiyacına uygun olarak yapılandırdığımız ’Ulusal Destekleme Programı’ hazırladık. Hangi çocuk derse girdi, hangisi girmedi, çocuk ödevi yaptı mı, yapmadı mı? Bu bilgilerden yola çıkarak çocuklarımızın ihtiyacı olan eğitimi almasını sağlayacağız” dedi.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

● Okuyamama ve yazamama

● Temel düzey matematik işlemlerini yapamama

● Verilen ödevleri gerektiği gibi tamamlayamama

● Sosyal etkileşim eksikliği

● Öğrenmeye yönelik motivasyonda azalma

● Öğrencinin özdisiplinini kaybetmesi.

ÖĞRETMENİN ROLÜ

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Batdal Karaduman, öğrenme kayıplarının telafisi için öğretmenlere şu önerilerde bulundu: Öğretmenler bu süreçte öncelikle öğrencilerin öğrenme kayıplarını tespit etmeli.

● Öğretmenlerimiz yüz yüze ve online eğitim sürecinde çok dengeli bir planlama yapmalı.

● Öğrenme kayıplarının telafisi konusunda en temel düzeyden başlanarak, konular sırasıyla öğrencilere hatırlatılmalı.

● Online derslerde anlatılan, özellikle öğrenciler tarafından anlaşılması güç konular etkinliklerle çeşitlendirilmeli, gerekirse uygulamalı etkinliklere yer verilmeli.

● Öğrencilerin kayıplardan dolayı umutsuzluğa sürüklenmelerine izin verilmemeli, öğrencilerin motivasyonu artırılmalı.

● Veliler ile iletişim ve işbirliği artırılarak, daha sık toplantılar yapılmalı.

● Öğrencilerin öğrenme kayıpları konusunda aileler bilgilendirilmeli, kaynaklar verilmeli ve onlara evde bu konularda destek verebilmeleri için yönlendirilmeli.

OYUN İHTİYACI UNUTULMAMALI

Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş’in, ailelere ve eğitimcilere tavsiyeleri:

● Okul yılı başında öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyini ölçerek başlamak, öğretmenlerin de takviye programlarını planlamaları için doğru bir adım olacak.

● Önümüzdeki yılın başında öğrenme kaybını giderebilmek ya da en aza indirebilmek için okulların 4 ila 6 haftalık tekrar ve takviye programları ile önceki yılın sınıf seviyesine ait eksik kaldığı düşünülen içerikleri tamamlanmalı.

● 1’inci sınıftan 2’nci sınıfa geçecek öğrenciler okuma yazmayı yeni öğrendikleri için bu süreçte, en çok yazı yazma çalışmalarına, dikte çalışmalarına, kas becerilerini geliştirmeye ve bolca okuma-yazma tekrarlarına ihtiyaç duyacaklar.

● Evde ailelere düşen, her sınıf düzeyindeki öğrenciler için bol bol kitap okumalarını sağlamak olmalı.

● Eğitimciler olarak çocukların iletişim ve oyun gibi ihtiyaçlarını unutmadan, daha rafine, amacı ve odağı net bir yaklaşımla hareket etmemiz şart.