Uzay için yatırım yapan iş adamları vergi indirimi aldı

Elon Musk, Jeff Bezos ve Richard Branson tarafından yönetilen uzay araştırma şirketlerinin hepsinin fırsat bölgelerinde, federallerin ekonomik kalkınma projelerini çekmek için vergi teşvikleri sunduğu düşük gelirli alanlarda kilit tesisleri olduğu duyuruldu.

ABD medyası, bu teşvikler sayesinde milyarderlerin bu bölgelerde yaptıkları yatırımlarda sermaye kazancı vergilerinden kaçınmalarına ve bu yatırımların değerinin büyük bir vergi faturası biriktirmeden artmasına izin verdiğini bildirdi.

Vergi programının, Muskın SpaceX, Bezosun Blue Origin ve Bransonun Virgin Galactici için turistleri uzaya götürmek ve önümüzdeki yıllarda astronotları aya ve Marsa indirmek için çalışırken önemli bir avantaj sağladığı ifade edildi.





İlgili Haberler SpaceX'in test ettiği uzay mekiği iniş sırasında patladı



