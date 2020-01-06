Uzaya giden ilk İngiliz astronot: Uzaylılar belki de aramızdalar, onları göremiyoruz Uzaya giden ilk İngiliz astronot olan Dr. Helen Sharman, uzaylıların kesinlikle var olduklarını ancak insanlar gibi karbon ve nitrojenden yaratılmadıkları için onları göremiyor olabileceklerini söyledi.