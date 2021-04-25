Dünya Uzayda kullanılacak ilk silah görüntülendi

Uzayda kullanılacak ilk silah görüntülendi

Dünya

Uzayda kullanılacak ilk silah görüntülendi

Rusya'nın uzay için geliştirdiği uzay topu 'Shchit-2’nin' ilk kez görüntülendi. Uzay topu, uzaydaki Sovyetler Birliği askeri uzay istasyonlarını korumak için kullanılacak.

25 Nisan 2021, Pazar 11:00 Son Güncelleme:
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 Rusya, Soğuk Savaş yıllarında uzaydaki Sovyetler Birliği askeri uzay istasyonlarını korumak için tasarlanan uzay topu 'Shchit-2’nin' görüntülerini ilk kez yayınladı.

Rusya’nın Reutov kentindeki roket tasarım bürosu NPO Mashinostroyeniya, Soğuk Savaş yıllarında uzaydaki Sovyetler Birliği askeri üslerini korumak için geliştirilen ‘uzay topu’ Shchit-2’nin fotoğraflarını ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Tasarlanan Shchit-2’nin ABD ve NATO’dan gelebilecek tehditlere karşı geliştirildiği ifade edildi.Geliştirilen uzay topunun 160 kilometreden fazla menzile sahip olduğu tahmin ediliyor. 

Rus medyasında yer alan haberde Shchit-2’nin uzay için geliştirilen ilk silah olduğu ifade edildi. Sovyetler Birliği’nin bu silahı test ettiği ifade edilse de test sonuçlarının hala gizli bilgi olarak arşivlerde saklandığı aktarıldı.


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