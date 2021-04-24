Uzayda tarihi adım

Dünyanın en zengin üçüncü insanı Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX, uzay tarihinde yeni bir dönem başlattı. SpaceX’in geçen yıl Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) astronotları taşıyan Falcon 9 roketi ve Dragon (ejderha) kapsülü, bu kez dört astronotu taşıdı. ABD’li uzay ajansı NASA’ya ait Florida’daki Kennedy Uzay Üssü’nden yapılan ‘Crew-2’ isimli bu yolculuğu özel kılan ise şuydu:

50 MİLYON DOLAR

Daha önce kullanılmış hem roket hem de kapsül yeniden insanlı görevde ilk kez kullanılabildi. Bu sayede uzay sehayati için her seferinde yeni bir kapsül ve roket kullanılması gerekmeyeceği kanıtlandı. Seferler daha ucuz ve seri hale gelecek. NASA, astronot başına gidiş-dönüş için Rusya’ya 85 milyon dolar ödüyordu. Astronotlara ‘taksi hizmeti’ veren SpaceX ise koltuk başına 50 milyon dolar alıyor.

KALABALIK OLDU

Uzay İstasyonu bir futbol sahası büyüklüğünde. Ancak sadece yedi kişilik uyku alanı var. Dün giden ekiple sayıları 11’e çıkacak. Görevi biten dört astronot 28 Nisan’da dönecek. O tarihe kadar ‘yataksız’ kalan iki astronot kapsülde ikisi de istedikleri yerde uyuyabilecek.

ZİYAFET ÇEKECEKLER

Ekipte Avrupa Uzay Ajansı’ndan (ESA) Fransız Thomas Pesquet, Japon Uzay Ajansı’ndan (JAXA) Akihiko Hoshide ve NASA’dan ABD’li Shane Kimbrough ile Meghan McArthur yer aldı. Yani, özel bir şirket uzaya ilk kez çokuluslu bir ekip göndermiş oldu. Ekipteki McArthur, SpaceX’in uzaya taşıdığı ilk astronotlardan Bob Behnken’in eşi. McArthur, kapsülde kocasının oturduğu koltukta yolculuk yaptı. Ekip, uzaya Fransız gurme lezzetler götürdü. Dana bourguignon, siyah pirinçli morina, yabani mantarlı patates ekmeği ve karamelize armutlu bademli tartlar ile astronotlar uzayda ziyafet çekecek.