Üzerlerine kaynar süt dökülen ikizleri ölüm ayırdı

Olay, 20 Mayıs günü akşam saatlerinde meydana geldi. Evde oyun oynayan Özlem ve Resul Dönmez çiftinin ikiz çocukları Songül Naz ve Tuncer Efe’nin üstüne tencere içindeki kaynar süt döküldü. İki kardeş hastaneye kaldırılırken Songül Naz’ın kollarında, Tuncer Efe’nin ise vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu tespit edildi.

Ereğli Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Tuncer Efe Ankara’ya, Songül Naz da Konya’ya sevk edildi. Bir hafta süren tedavinin ardından kardeşler taburcu edildi ancak Tuncer Efe’nin durumu ilk belirlemelere göre enfeksiyon kapması nedeniyle tekrar ağırlaştı. Kulu Devlet Hastanesi’ne götürülen Tuncer Efe tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tuncer Efe'nin cansız bedeni otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.