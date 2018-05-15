Jandarma Uzman Çavuş Önder Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Jandarma Uzman Çavuş Önder Arslan (23), mesai bitimi akabinde misafirhanede istirahatte bulunduğu esnada arkadaşına ait tabanca kazaen ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi Arsalan’ın ağız bölgesine isabet etmesi sonucu yaralandı.

KURTARILAMADI

Daha sonra Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Jandarma Uzman Çavuş Önder Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Vefat eden Jandarma Uzman Çavuş Arslan’ın naaşı memleketi Eskişehir’e getirildi. İkindi namazına müteakip Reşadiye Camii’nde kılınan cenaze namazına, vali yardımcıları Bekir Şahin Tütüncü ve İsmail Soykan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'ANNEM HAKKINI HELAL ET BANA ÇOK BAKTIN'

Cenaze namazı öncesi yakınları yardımıyla ayakta durmaya çalışan anne Hüsne Arslan ve baba Doğan Arslan oğullarının Türk bayrağına sarılı tabuta yaklaştı. Burada anne Arslan hayatını kaybeden oğlunun tabutunu öperek, "Gurur duyuyorum yavrum. Şehit oldun kuzum. Kaza oldu diyorlar, şehit olmadı diyorlar. Kabul etmem. Benim oğlum şehit oldu. Bak ağlamıyorum. Vatan sağ olsun. Şehit oldu benim kuzum. Benim oğlum şehit oldu. Ağlamıyorum. Annem bana hakkını helal et. Çok baktın bana annem. Anam dedin başka bir şey demedin annem. Ben senden razıyım annem, Allah da senden razı olsun. Kendi kokusu geliyor. Kendi kokusu geliyor yavrumun" diye konuştu.

Hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Önder Arslan için helallik alınmasından sonra kılınan cenaze namazı sonrası Eskişehir Asri Mezarlığına defnedilmek üzere götürüldü.

İHA



