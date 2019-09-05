Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzungöl için harekete geçti. Turizm merkezinde imar barışına uygun olmayan 118 yapının yıkımına turizm sezonunun sona ermesi ile birlikte başlanıyor.

Yılda 2,5 milyon turistin ziyaret ettiği Uzungöl'de kentsel dönüşümünün ardından trafik sorunu da ele alınacak.

Bin 650 hektar alan üzerine kurulu, 1983 yılında milli park ilan edilen ve 2003 yılında da 30 bin hektara varan özel çevre koruma bölgesi ilan edilen Uzungöl, son yıllarda çarpık yapılaşmasıyla ön plana çıkıyor.

UZUNGÖL'ÜN ESKİ HALİ:

UZUNGÖL'ÜN SON HALİ İHA TARAFINDAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ: